Geraer Brunnen sprudeln nach und nach wieder

Gera. Welche Brunnen bereits laufen, welche in Kürze folgen und wo es noch Probleme gibt:

Dass sie in diesem Jahr verspätet sprudeln, hatte die Stadt angekündigt. Seit voriger Woche nun läuft das Wasser wieder an den ersten städtischen Brunnen. Der Simsonbrunnen (Foto), die „Steinerne Schöne“ unterhalb der Salvatorkirche und das Wasserspiel am Theater sind wieder in Betrieb. An diesem Dienstag soll auch der beliebte Brunnen im Küchengarten wieder mit seinem Wasserspiel erfreuen. Der Handwerkerbrunnen am Südbahnhof soll nächste Woche folgen. Wann die Brunnen am Kornmarkt und im Dahliengarten folgen, ist wegen technischer Probleme noch unklar.