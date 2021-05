Geraer Café sucht einen Namen

Der Kicker in der Jugendetage des Jugendclubs CM in der Fritz-Gießner-Straße 14. Im Erdgeschoss soll demnächst ein Café eröffnen.

Gera. Mehrgenerationenhaus in Bieblach-Ost belohnt den besten Vorschlag mit einem Getränke-Abo.

Vom 28. Mai bis 13. Juni 2021 finden die bundesweiten Aktionstage des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander statt. Treffen darf man sich im Geraer Mehrgenerationenhaus in der Fritz-Gießner-Straße 14 Gera in Bieblach-Ost noch nicht wieder. Doch die „Zeit für Miteinander“, so das Motto der Aktionstage, will vorbereitet sein.

Die Idee, ein Café zu eröffnen, gibt es schon lange. Nun wird ein geeigneter Name gesucht. Er soll zum Haus mit seinen vier generationenübergreifenden Einrichtungen – Kita Bummi, Jugendclub CM, Familienzentrum und Kinderkleiderkammer – sowie zum Standort in Bieblach-Ost passen. Der offene Treff für Alt und Jung wird im Untergeschoss des Jugendclubs CM sein Domizil finden und durch den Garten erreichbar sein.

Wessen Namensvorschlag das Rennen macht, entscheiden die Mitarbeiter. Belohnt wird der Vorschlag mit einem Getränke-Abo während der Sommerferien. Ein Freigetränk pro Woche.

Vorschläge bis 11. Juni unter Telefon 0365 / 833 69 60 oder per E-Mail: mgh-gera@t-online.de