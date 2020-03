Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Corona-Fall weilte nicht in Risikogebiet

Die Frau, die als erster Corona-Fall in Gera gemeldet wurde, weilte in ihrem Urlaub nicht in einem Risikogebiet. Das erklärt die Stadt Gera am Donnerstagmorgen und korrigiert damit ihre Pressemitteilung vom Mittwochabend.

Bei der umsichtigen Österreich-Urlauberin handele es sich um eine 43-jährige Frau, die aus einer Urlaubsregion zurückgekehrt war, die das Robert-Koch-Institut noch nicht als Risikogebiet ausgewiesen habe, so die Stadtverwaltung Gera. Am Mittwoch hatte sie trotz Nachfragen unserer Redaktion auch das Alter und das Reiseland der Frau offen gelassen.