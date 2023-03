Die Polizei war am Montagabend erneut in der Region im Einsatz.

Gera. Kundgebungen in drei weiteren Städten.

Auch am Abend des 6. März wurde in der Region wieder demonstriert. In Gera zählte die Polizei rund 500 Teilnehmer, in Altenburg 600, in Schmölln 55 und in Zeulenroda-Triebes ungefähr 190. Störungen seien nicht verzeichnet worden. Die Gründe für die Teilnehmer, auf die Straße zu gehen, sind nach wie vor vielfältig, reichen von Politikverdrossenheit über allgemeine Unzufriedenheit bis zum Ärger über stark gestiegene Lebenshaltungskosten.