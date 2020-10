Geraer E-Sports-Verein leistet digitale Jugendarbeit

Gera. Thüringens Ministerpräsident besucht den „Jugendclub 2.0“ des Vereins Zero Seven in der Geraer Beethovenstraße.

Corona habe in Sachen Digitalisierung schonungslos die Grenzen aufgezeigt, aber auch für Schub gesorgt, zum Beispiel an Schulen durch das Homeschooling. Das sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beim Besuch in Gera und ist sich sicher, dass man bei der Digitalisierung nicht mehr in die Vor-Corona-Zeit zurückkommen werde. Doch gebe es noch einiges zu tun, zum Beispiel in Sachen Breitbandausbau, aber auch bei der notwendigen „Übersetzung“ zwischen den Generationen. Die sprach er auch mit Blick auf seinen Gastgeber an, den Geraer E-Sports-Verein Zero Seven.