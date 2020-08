Geraer Einzelhandel ist freundlicher geworden

Wenn es um die Freundlichkeit von Mitarbeitenden im Einzelhandel geht, belegt Gera nach Kundenmeinung von 132 deutschen Städten Platz 37. Das teilt MF Consulting, das Privatinstitut für Marketing und Marktforschung aus Deggendorf, als ein Ergebnis des 6. Geraer Kundenspiegels mit.

Zum Monatswechsel Juli/August wurden 912 repräsentativ ausgewählte Personen befragt, in welchen der 79 aufgeführten Geraer Geschäften sie im vergangenen Jahr eingekauft hatten. Anschließend wurde erkundet, welche Leistungen sie in Anspruch nahmen und wie sie diese mit den Noten 1 bis 4 bewerteten. Erfragt wurde die Bewertung in den Kategorien: Freundlichkeit der Mitarbeitenden, Beratungsqualität oder Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gotha liegt bei der Freundlichkeit bundesweit vorn

Durchschnittlich gaben 86,2 Prozent der Leute an, mit der Freundlichkeit in den genannten Geschäften (sehr) zufrieden zu sein. Gera landet damit im deutschlandweiten Vergleich vor Erfurt (41.) oder Halle/Saale (50.). Gotha überzeugte in Sachen Freundlichkeit als Sieger und Jena landete auf Platz 4.

Verglichen mit der Umfrage von 2008 konnte sich Gera in dieser Kategorie um 39 Plätze verbessern. Eine solche Tendenz sei nicht in allen Städten bemerkbar. Auch die Beratungsqualität in den Geschäften habe sich 2020 um 2,5 Prozent verbessert (auf 84,4 prozentige Zufriedenheit). Am deutlichsten steigerte sich der Geraer Einzelhandel im Beurteilungspunkt Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Verbesserung um 4,2 Prozentpunkte bringt Gera auf nun 79,7 Prozent zufriedener Kundinnen und Kunden.

Jüngere Kunden sind in ihrer Bewertung kritischer

Personen im Alter von 18 bis 35 Jahren haben die Freundlichkeit im Einzelhandel deutlich kritischer bewertet als ältere Kunden. Auch bei der Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind jüngere Menschen sensibler. Hier sind die Rentnerinnen und Rentner in Gera am zufriedensten.

Erklären lasse sich das verbesserte Ergebnis des Geraer Einzelhandels laut Institut damit, dass weniger „Ausreißer“ dabei waren – also Werte, die vom Durchschnitt extrem in die eine oder andere Richtung abweichen.