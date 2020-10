Geraer erleben vor 30 Jahren Inferno auf der Autobahn

Explosionen, brennende Fahrzeuge, schreiende Menschen – Augenzeugen berichten später von einem Inferno in der Münchberger Senke. Johanna Weber aus Gera ist nicht die Erste, die am 19. Oktober 1990 auf der A 9 ihr Leben verliert, aber die Erste, die Opfer des Milchlasterfahrers wurde Ihr Sohn saß damals mit im Auto. Er erinnert sich.

Der Milchlaster räumt drei Autos aus dem Weg. Ein Wagen fliegt wie ein Spielzeugauto weg. Ein anderer ist der Skoda der Familie Weber. Dieser wird nach links in die Mittelschutzplanke gedrückt. Wolfgang Weber steigt aus, holt seine Frau und Tochter aus dem Wagen und bringt sie vor brennenden Fahrzeugen in Sicherheit. Als er zurückkehrt, sieht er seine Mutter blutend auf dem Rücksitz liegen. „Ich habe ihren Puls gefühlt und gemerkt, dass sie tot war.“ Die Stoßstange des Lastwagens hat die 68-Jährige erwischt. Zweifacher Abriss der Hauptschlagader. Johanna Weber verblutet innerhalb weniger Sekunden.

Beim ersten Aufprall fallen offenbar die Bremsleitungen an der Zugmaschine des Milchlasters aus. Bis die Notbremse greift, vergehen weitere 2,7 Sekunden. Der Sattelzug von Andreas B. aber ist nicht aufzuhalten. Er räumt neun Autos aus dem Weg. Aus einem kann sich der eingeklemmte Helmbrechtser Bernd Ring durch das Schiebedach befreien. In letzter Sekunde bringt er sich mit einem Sprung in Sicherheit.

Mit noch 35 km/h kracht B. schließlich auf einen Reisebus. Zwischen den beiden Kolossen werden vier Autos zermalmt. Die hintereinander gestellt 16 Meter langen Pkws werden zu einem nur 1,80 Meter kurzen, fast vier Meter hohen Blechknäuel zusammengeschoben. Sieben weitere Menschen sterben, darunter drei Mädchen im Alter von 15, 13 und vier Jahren. Es ist ein Inferno. Ein Experte sagt später: „Bei Auffahrunfällen sterben vor allem die Unschuldigen“. Das ist keine Frage der Moral, sondern der Physik. Der Tanklaster-Fahrer hat viele Autos als Knautschzone. Das vielzitierte Glück im Unglück, auch das bringt dieser Tag. Ein Mann aus Gera verursacht wie so viele andere einen Auffahrunfall. Seine Frau, im neunten Monat schwanger, erschrickt sich zu Tode. Er tröstet sie, sagt: „Alles gut, alles vorbei“, als drei weitere Schläge das Fahrzeug erschüttern. Ein Wagen fährt auf, noch einer – dann rauscht der Tankzug vorbei. Später heben Helfer die Frau durch die Frontscheibe und bringen sie ins Krankenhaus, wo drei Tage später das Baby zur Welt kommt.

Viele Fahrzeuge brannten bei dem Unfall vor 30 Jahren aus. Zehn Menschen starben. Foto: Heinz Wolfrum, Archiv Münchberg-Helmbrechtser Zeitung

Nie vergessen wird den 19. Oktober 1990 auch Peter Pezolt. Der heutige Kriminaldirektor a.D. fängt an jenem Tag seine neue Stelle als Leiter der Verkehrspolizei Hof an. Er fährt sehr früh am Morgen von Bayreuth nach Hof („ganz langsam, denn der Nebel in der Senke war extrem“) und sitzt mit seinem Vorgänger gemütlich bei einer Tasse Tee, als die ersten Nachrichten eintreffen. Das Ausmaß der Katastrophe wird ihm und seinen Kollegen dann vor Ort deutlich. „Der Nebel hatte sich wie eine Leichendecke über die Münchberger Senke gelegt“, wird Pezolt einige Zeit später in einer Polizeizeitschrift schreiben. Zehn Tote, 122 Verletzte, 38 davon schwer, vier lebensgefährlich. Über zwei Millionen D-Mark Sachschaden. Dazu fast 300 Helfer im Einsatz. „An diesem Tag wurde der Begriff Massenunfall erfunden“, sagt Pezolt heute.

Und Wolfgang Weber? Der 69-Jährige klingt ruhig und sachlich, wenn er über die Geschehnisse von damals berichtet. Hat er die Emotionen weggesperrt? Sind sie in 30 Jahren vielleicht ein wenig verloren gegangen? Man ahnt, wie es in Wirklichkeit ist, wenn er zwischendurch den immer gleichen Satz einstreut: „Ja, das war alles nicht einfach.“ Die Mutter verloren. Den Vater, der vier Jahre später stirbt, muss er abends nach der Heimkehr sagen, dass seine Frau nicht wiederkommt. Die eigene Gattin liegt in Naila im Krankenhaus. Der Sehnerv ist beschädigt. Erst nach einem Jahr kann sie wieder richtig sehen. Und die seelischen Wunden? Neun Monate lang übt Wolfgang Weber seinen Beruf als Schlosser und Schweißer nicht aus, ehe er wieder unter Tage fährt. Und doch: Wenn er heute zurückblickt, sieht der 69-Jährige nicht nur die Tragik des Tages: „Es hätte noch schlimmer kommen können. Hätte ich ein paar Meter weiter rechts gestanden, wären wir an diesem Tag alle gestorben.“

Keiner, der in der Münchberger Senke dabei war, wird diesen Tag jemals vergessen. Nicht einmal eine Erinnerung im Kalender ist notwendig, so sehr hat sich der 19. Oktober ins Gedächtnis gebrannt. Freilich, auch das ist eine Erkenntnis, die Raser bleiben sich treu. Und so sind viele Helfer und Retter noch an jenem Abend fassungslos. Denn während sie Verletzte ins Krankenhaus und zu Ärzten abtransportieren, werden sie trotz Blaulicht und Martinshorn auf der A 9 immer wieder überholt. Und das von Autofahrern, die wenige Sekunden zuvor am Trümmerfeld in der Münchberger Senke vorbeigefahren sind.

Der Autor Alexander Wunner ist Redakteur der Frankenpost in Hof