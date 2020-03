Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Fahrradhaus zieht in die Reichsstraße

Gera. Fast ein Vierteljahrhundert war die Geraer Fahrrad-Institution ihrem Standort treu. Nun wird es Zeit für Veränderung im Bike-House Weiser. Ende März schließt das Fahrradhaus seine Tore in der Heinrichstraße, um sie an neuer Stelle in Gera neu zu öffnen. In der Reichsstraße 39 ist das Fachgeschäft mit Werkstatt dann zu finden, unmittelbar neben dem Restaurant Louis Diner, in Räumen, in denen früher getunt wurde.

Mehr Fläche und Parkplätze direkt vorm Geschäft Auch wenn dieser Tage sämtliche Termine unter Vorbehalt stehen, der Plan zumindest sieht vor, am 25. April mit einem Eröffnungsfest den offiziellen Startschuss unter neuer Adresse zu geben, sagt Geschäftsführer Markus Vettermann. Es gebe vielfältige Gründe für den Umzug, erklären er und Prokurist Jens Weiser, wobei man mit dem Standort Heinrichstraße 68 nie unzufrieden gewesen sei, wofür ja die über 20 Jahre vor Ort sprächen. Ein wichtiges und immer wieder von der Kundschaft angesprochenes Thema sei die Parkplatzsituation, die sich in der Reichsstraße mit Parkplätzen direkt vorm Geschäft deutlich verbessern werde, sind sich Vettermann und Weiser sicher. Gleichzeitig behält das Geschäft "die Straßenbahn vor der Haustür", bleibt also auch für Nutzer des Nahverkehrs gut erreichbar. Bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter Aber auch die räumlichen Bedingungen und damit auch die Arbeitsbedingungen für die derzeit sechs Mitarbeiter im Bike-House würden sich verbessern, sagt Vettermann. Nicht nur gebe es mehr und moderne Ausstellungsfläche für Fahrräder und E-Bikes - ein Thema, das weiter an Bedeutung gewinne -, sondern auch mehr Platz für Lager und für die offene Werkstatt. "Wir haben dort logistisch einfach andere Voraussetzungen", sagt Markus Vettermann. Auch von einem vergrößerten Team rund um Service und Verkauf ist die Rede am neuen Standort. Neben dem seit Februar laufenden Abverkauf im alten Geschäft laufen in einem Kraftakt die Umbau- und Umzugsarbeiten. Damit man zumindest von eigener Seite her alles für eine Neueröffnung im April getan hat.