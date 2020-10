Geraer Familien werden befragt

Morgendämmerung über Gera. „Wie lebt es sich in der Stadt?“, will die Stadtverwaltung in einer Befragung herausfinden.

Am Montag startete die Stadt Gera eine große Familienbefragung. Dazu seien per Zufall 10.000 Haushalte ausgewählt worden, denen der sechs Seiten lange Fragebogen zugeschickt wurde. Bis zum 25. Oktober haben die angeschriebenen Personen nun Zeit, die Fragen zur Wohn- und Arbeitssituation, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beratungs- und Pflegeangeboten der Stadt und Mobilität zu beantworten. Dies würde etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen, so die Stadtverwaltung.

Das Ziel ist es, mittels der freiwilligen Antworten bedarfsgerechte Angebote für die Geraer Bevölkerung zu schaffen. Aus den Ergebnissen sollen Maßnahmen abgeleitet werden, die die Lebensqualität in der Stadt steigern sollen. „Eine rege Beteiligung wäre großartig für uns“, betont Geras Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos). Ausgewertet wird die umfangreiche Studie laut Pressemitteilung vom Organisationsberatungsinstitut Orbit mit Sitz in Jena.