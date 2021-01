Geraer Feuerwehr kennt nicht alle Hydranten

Von Sylvia Eigenrauch

Gera. Den Löscheinsatz kurz vor Weihnachten in Dürrenebersdorf hat die Linksfraktion zum Anlass genommen, um die Löschwasserversorgung in Gera zu hinterfragen. Am 19. Dezember 2020 war das Haus von Familie Ruppe ausgebrannt. Augenzeugen und die Feuerwehr berichteten damals, dass im Ort nach Hydranten gesucht worden war.

In einem Interview mit unserer Redaktion erklärte daraufhin Thilo Schütz, Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera, dass die Löschwasserversorgung gewährleistet war. Auf die Frage, ob die Feuerwehr die Hydranten-Standorte kennt, sagte er damals: „Nein, den Überblick haben wir nicht, weil das Anlagen im Eigentum des Wasser-Zweckverbandes sind“.

„Diese Aussage hat bei uns ganz neue Fragezeichen gesetzt“, sagte Linke-Fraktionschef Andreas Schubert am Montag im Hauptausschuss des Geraer Stadtrates, der zugleich Fachausschuss für den Brandschutz in der Stadt Gera ist. Mit einem Fragenkatalog hatte er sich am 5. Januar an die Stadtverwaltung gewandt. Die Antworten erhielt er am Montag. Dabei gab er sich mit einigen nicht zufrieden. Beispielsweise erklärte die Stadtverwaltung Gera auf die Frage, in welchem Rhythmus die Hydranten gewartet werden, dass das nach den Vorgaben des Zweckverbandes Wasser/Abwasser erfolge, dem dafür die Verantwortung obliege. „Ich erkenne daraus, dass sich mit den Fragen der Löschwasserversorgung überhaupt nicht systematisch befasst wird“, kritisierte Schubert.

Schubert sprach später Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) als Vertreter der Stadt Gera im Zweckverband an und meinte: „Wenn der Verband Pläne hat, kann er sie doch den Feuerwehren zur Verfügung stellen“. Dannenberg sagte dazu, dass „die Stadtverwaltung kaum an Hydranten herumschrauben wird, die im Eigentum des Zweckverbandes sind“. Vielmehr würden mit Bedacht zuerst Tanklöschfahrzeuge ausrücken, die Wasser mitführen. Feuerlöschteiche gelten als Puffer und liegen in der Zuständigkeit des Umweltamtes. Dann wurde der Bürgermeister grundsätzlich: „Eine Verwaltung funktioniert genau dann am besten, wenn jeder das tut, was er tun muss“.

„Für den Einwohner ist völlig wurstegal, von wem was erledigt werden muss. Er will wissen, warum es Probleme mit der Löschwasserbereitstellung gab und wie die abgeschafft werden“, konterte Schubert.

Nicht geklärt ist die Frage, ob Gera die Sicherstellung der Löschwasserversorgung wie sie in Paragraph 3, Absatz 1 des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes festgeschrieben ist, überhaupt an den Zweckverband abtreten kann. Laut Antworten aus der Stadtverwaltung liege die Verantwortung dafür gemäß Paragraph 4, Absatz 1, Nr. 4 der Verbandssatzung seit dem 8. Mai 2014 in der Zuständigkeit des Zweckverbandes. Dort heißt es, dass der Verband die Aufgabe hat, „Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und soweit das verfügbare Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben“. Von Löschwasser ist dort keine Rede.

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal, dessen Geschäftsleiter Gerd Hauschild von unserer Redaktion am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr angeschrieben wurde, blieb bis zum Redaktionsschluss die Antwort schuldig, weshalb der Verband den Feuerwehren die Hydrantenpläne nicht zur Verfügung stellt.