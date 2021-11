Geraer Feuerwehr muss zu mehreren Bränden am Wochenende ausrücken

Gera. Die Polizei sucht noch Zeugen der Taten

Zu mehreren Brandeinsätzen rückten am Wochenende Feuerwehr und Polizei aus. Demnach brannten am frühen Freitagabend zwischen Chausseehaus und der Ortslage Gortlitzsch mehrere Äste. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern, heißt es in der Polizeimeldung.

Am Sonntag gegen 0.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Leuchtenburgstraße aus. Dort standen sechs Mülltonnen in Flammen. Gegen 6.30 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei ein drittes Mal zum Einsatz. Entlang der Vogtlandstraße, zwischen dem dortigen Supermarkt und dem Elstercube, brannte auf einem Baustellengelände ein Bauschuttcontainer. Laut Polizei haben sich derzeit unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände verschafft und gezündelt. Das Feuer beschädigte eine Hebebühne in der Nähe.

Bei keinem der Brände wurde jemand verletzt, heißt es weiter. Die Ermittlungen laufen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 zu melden.

