Geraer Fördertopf zum Jubiläum verzehnfacht

Gera. Energieversorgung Gera vergibt im September 5000 Euro über die Gera Crowd. Anlass ist das 30-jährige Bestehen.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Energieversorgung Gera GmbH (EGG) will das Unternehmen alle Crowdfunding-Projekte mit nachhaltigem Hintergrund besonders fördern. Darüber informiert das Unternehmen. Daher erhöht es vom 13. September bis 11. Oktober den Einsatz auf ihrer Förderplattform Gera Crowd für Projekte aus dem Bereich Umwelt sowie sozialer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit. Dafür wird der Inhalt im Fördertopf von 500 auf 5000 Euro verzehnfacht. Zusätzlich erhöht die EGG die Spende aus dem Fördertopf in Anlehnung an ihr Gründungsjahr von 10 auf 19,91 Euro. Pro Spende ab 10 Euro gibt die EGG also weitere 19,91 Euro dazu.

Ob das Hochbeet im Schulgarten, die Finanzierung des Schülermentoring-Programms oder eine energiesparende LED Flutlichtanlage für den Sportplatz – an guten Ideen für ein umweltgerechtes und gesellschaftlich nachhaltiges Stadtleben in und um Gera mangele es bestimmt nicht. Vereine, Initiativen oder gemeinnützige Organisation können sich bis 31. August bewerben. Einzige Voraussetzung ist, dass das Projekt ökologische oder soziale Nachhaltigkeit zum Zweck hat oder in der Umsetzung nachhaltig angelegt ist und in Gera oder der Umgebung umgesetzt wird. Nach Anlage aller Projekte startet die vierwöchige Jubiläumsaktion.

68.500 Euro Spenden gesammelt

Auf der Gera Crowd konnten seit dem Start der EGG-Förderplattform im Mai 2019 bereits 25 Projekte unterstützt werden. Insgesamt kamen so mehr als 68.500 Euro an Spenden von über 1000 Unterstützern zusammen, resümiert das Unternehmen. Die EGG förderte die Projekte mit 12.850 Euro.

Die größte Spendensumme erzielte bislang das Projekt des Bibliotheksfördervereins „Buch und Leser“. Für die Gestaltung der Gebäudefassade kamen 8442 Euro zusammen. Insgesamt 165 Buchrücken tragen seit Dezember 2020 die Geraer Bibliothek. Den Gebäudesockel ließ der Verein anlässlich seines 25-jährigen Bestehens von dem Geraer Künstler Thomas Prochnow, unterstützt von Nicky Brehme, gestalten.

www.gera-crowd.de/aktion