Geraer Friseurin gewinnt bei Meisterschaft den ersten Platz

„Mit einem dritten Rang habe ich schon gerechnet“, erzählt Vendula Krákora rückblickend. Das sagte das Bauchgefühl. Aber als ihr Name auch nicht als Zweitplatzierte genannt wurde, wollte die 31-Jährige schon gehen. Doch dann kam die große Überraschung. Sie siegte in der Kategorie Wedding (Hochzeit) Trendlook zu den Mitteldeutschen Friseurmeisterschaften im November 2019 in Erfurt. Kreativität, Originalität und sauberes Arbeiten bescheinigten die Juroren auf der Stylecom der jungen Frau. Die schwarze Hochsteckfrisur mit Schleierkraut im Haar bewunderte jeder Zuschauer. Die Freundin stand damals Modell. Einer Stunde und vierzig Minuten nebst Make up – mehr Zeit gab es nicht für die Teilnehmer. „Ich wollte eine Prinzessin aus Tausendundeine Nacht zaubern“, so Vendula Krákora. Einen Monat habe sie für diese Haartraum geübt.

Kunden einfach glücklich machen

Nur wenige Wochen sind nach dem Erfolg der gebürtigen Tschechin vergangen. „Es war meine erste Teilnahme an einem Wettbewerb und mein schönster Tag.“ Die Mutter eines über zweijährigen Sohnes will nun weiterkommen, zu deutschen Meisterschaften reisen, wenn sie ausgeschrieben werden. Und „Kunden glücklich machen“, nennt sie ihre Motivation. Jene beglückwünschten sie in ihrem Salon in Gera-Debschwitz. Erfolg spricht sich schnell herum, selbst wenn der Pokal nicht gleicht sichtbar ist.

Schon als kleines Mädchen mochte sie Haare, holte sich Bürsten, Kämme und Spangen. Mit 15 Jahren frisierte sie ihre Freundinnen fürs Ausgehen. Jene waren ein Hingucker, nicht nur für die Jungen.

Nach der Schule gab es nur einen Beruf für das Mädchen: Friseurin. „Drei Jahre dauerte die Ausbildung. Dann bin ich gleich nach Ebmath in einem Salon an der deutsch-tschechischen Grenze. Die meisten meiner Kunden waren Deutsche. Sie halfen mir beim Lernen ihrer Sprache. Nach der Arbeit besuchte Vendula die Abendschule, holte ihr Abitur nach. „2007 wollte ich in meinen Geburtsort Ostrava zurück. Die Stadt öffnete mir mehr Möglichkeiten. Ich habe dort auch für eine Modelagentur gearbeitet.“ Ihr Können für Hochsteckfrisuren war gefragt. Es reichte ihr nicht. Sie wollte im Ausland ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zeigen.

Statt Großbritannien ging es nach Deutschland

Den Wunsch auszuwandern, trug sie schon lange in sich. Ihr Freund, ebenfalls gelernter Friseur und leidenschaftlicher Fotograf, glaubte an Großbritannien, weil viele Tschechen die Insel als Ziel nannten. Michal beherrscht die Sprache. Der Weg ging in eine andere Richtung. 2016 nach Deutschland. Eine Kundin berichtete ihr von Gera, der Mann lebte dort. „Wir haben nicht lange überlebt, schauten uns die Stadt und den künftigen Ort meines Salons an.“ Schnell stand der Entschluss fest. „Fast ein Jahr dauerte es, um alle Genehmigungen bis zur Selbstständigkeit zu erhalten. In der Zwischenzeit arbeitete ich in einer Friseurkette. Abends und an den Wochenenden gestalteten wir meinen Salon und unserer Sohn kam.“

Am 1. Dezember 2017 eröffnete Vendula Krákora ihren Salon im Vintage-Stil. Die Nähmaschine im Damenbereich stammt von Zdána, der Oma ihres Mannes. Die jahreszeitlichen Dekorationen fertigt eine Freundin. Regale baute ihr Mann, die Tresen auch. Er sei sehr geschickt. Im Männerbereich hängen sechs gestickte und eingerahmte Bilder von Vendulas Oma. Sie zeigen das Meer und die Berge. Den alten Friseurstuhl gab es von einem Bekannten aus Tschechien. Über den alten Musikschrank zieht ein große Schwarz-Weiß-Fotografie die Blicke auf sich. „Mein Opa war begeisterter und erfolgreicher Motorradrennfahrer.“ In andere Fußstapfen und genauso vielsprechend ist die Enkelin getreten.

„3000 Flyer habe ich vor der Eröffnung drucken lassen und verteilt. Nur zwei Kunden sind daraufhin gekommen, bei 90 Prozent war es auf Empfehlung.“ Der Traum etwas Eigenes aufzubauen, hat sich erfüllt. Der nächste: „Ich möchte gern ausbilden.“