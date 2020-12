Geraer Friseurin sammelt Berufserfahrung in Italien

Daniela Dober, Leiterin des Friseursalons S28 der Aida Friseur- Kosmetik- und Schönheitspflegegesellschaft auf der Sorge, hält stolz den Europass der Handwerkskammer in den Händen. Mit weiteren Ausbildungsverantwortlichen aus Ostthüringen weilte sie zu einer Berufsbildungsreise in Italien und erhielt so Einblicke in das italienische Berufsbildungssystem und Salonmanagement. Außerdem haben bei ihr schon mehrere Jugendliche aus Polen, Schweden und Frankreich Praktika absolviert. Trotz mancher Sprachbarriere haben davon alle Seiten profitiert.