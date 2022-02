Geraer Fußballer in den USA: „Wer englisch kann, sitzt links“

Gera/Fort Wayne. Vor 25 Jahren spielen Geraer Fußballer in den USA

Für die Meisten war es das erste Mal, dass es über den großen Teich ging, als vor fast 25 Jahren ein Fußballteam des TSV 1880 Zwötzen zu Gast in Geras Partnerstadt Fort Wayne im US-Bundesstaat Indiana weilte.

Im Rahmen der Städtepartnerschaft Gera – Fort Wayne machten sich damals fast 50 Geraer Sportler und viele Vertreter der Stadt auf den Weg in die 230 Kilometer südöstlich von Chicago gelegene Stadt. Im Rahmen des dortigen German-Festes waren zahlreiche Veranstaltungen geplant. Für die Fußballer gab es zwei internationale Vergleiche.

Von Gera ging es per Bus nach Leipzig, mit dem Flieger nach Frankfurt und dann über den Atlantik nach Chicago und weiter nach Fort Wayne. Uwe Neuber hat Flugangst und heiterte sich selbst ein bisschen auf. Seine Reisetasche landete auf dem falschen Band und konnte erst in einem französischen Reisebüro in Chicago wieder abgeholt werden. Beim Platzieren im Flugzeug wurde sortiert: „Wer englisch kann, sitzt links, wer Fußball spielen kann, rechts.“ In Fort Wayne angekommen, folgten die ersten Anpassungsschwierigkeiten. Sperrstunde ab 22 Uhr, kein Alkohol in der Öffentlichkeit, Briefkasten mit einem Mülleimer verwechselt und ein Spieler ohne Auslandsversicherung, der sich dann auch noch an der Rippe im Spiel verletzte, waren gewöhnungsbedürftig. Zwei Fußballspiele trugen die Zwötzener in Fort Wayne aus, die beide klar verloren gingen. Als „äußerst semiprofessionell“ bezeichnete Kapitän Silvio Roßmann, damals 24, die Aufstellung seiner Mannschaft, in der auch Handballer, Turner und Funktionäre standen. Aber sie alle kamen in den Genuss, unter Flutlicht die deutsche Nationalhymne zu hören. Schließlich war einer der Gegner eine sehr junge amerikanische Studentenauswahl. Auch die Partie gegen eine Regionalauswahl Fort Wayne auf einem Kartoffelacker ging an den Gastgeber.

Beim Germanfest waren dann zuerst die deutschen Biere alle, Köstritzer zuerst. Punkt zehn Uhr abends sprangen die Amerikaner auf Pfiff auf und gingen nach Hause – Sperrstunde! Beim Besuch in Chicago hatte die Mehrheit der Geraer nicht den Besuch von Willis Tower (bis Juli 2009 Sears Tower), Navy Pier und „Al Bundy“- Brunnen im Sinn, sondern marschierten schnurstracks in das Sporthaus Nike-Tower. Die Abreise nach einer Woche ging gleichfalls nicht ohne Probleme über die Bühne. Silvio Roßmann konnte erst zwei Tage später nach Deutschland fliegen, da er nicht auf der Passagierliste stand. 1500 Dollar musste er berappen, sein Gepäck war im Flieger, sodass seine Gastfamilie ihn nochmals aufnahm und sogar Bekleidung für den Rückflug spendierte.