Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Gastronomen geben Löffel ab

Ronny Grosser vom Köstritzer Bierhaus hat auch auf dem Markt seinen Löffel abgegeben. Der Topf mit nahezu 20 Werkzeugen Geraer Gastronomen soll am 15. Mai mit den bundesweit gesammelten Löffeln im Bundeskanzleramt eintreffen. Gastwirte fordern dauerhaft 7 Prozent Mehrwertsteuer und 90 Prozent Kurzarbeitergeld vom ersten Tag an. In Gera, so Initiator Grosser, könnten Zusatzkosten für die Desinfektion mit einheitlich bis zu zwei Euro pro Platzreservierung aufgefangen werden.