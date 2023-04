Geraer gedenken der Bombenopfer vom 6. April 1945

Gedenkveranstaltung auf dem Ostfriedhof in Gera am 6. April 2023

Gera. Aufforderung für ein konsequentes Auftreten gegen Nationalismus und Rassismus und für ein friedliches, tolerantes Miteinander der Geraer Bürger

Bürger der Stadt Gera sowie Mitglieder der Geraer Stadtratsfraktionen haben am 6. April auf dem Ostfriedhof des schlimmsten Luftangriffes auf die Stadt Gera vor 78 Jahren gedacht. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) erinnerte in seiner Rede und mit einer Gedenkminute nicht nur an die Opfer des Bombenangriffes, sondern an alle Toten, die das verbrecherische Naziregime zu verantworten hat. Ebenso wie die anderen Vertreter von Kirche und Friedensbündnis Gera forderte er konsequentes Auftreten gegen Nationalismus und Rassismus und für ein friedliches, tolerantes Miteinander der Geraer Bürger.

Gedenken auf Ostfriedhof. Foto: Elke Lier

Die Stadt Gera führte dieses öffentliche Gedenken bereits zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit dem Friedensbündnis Gera durch und will es zur Tradition werden lassen. Bereits am Vormittag läuteten in der Zeit des Bombenabwurfes vor 78 Jahren die Glocken aller Stadtkirchen 14 Minuten lang. Ein geschichtlicher Rundgang über die Gräberfelder des Ostfriedhofes, wo die Geraer Bombenopfer, Ostarbeiter und deren Kinder sowie gefallene Sowjetsoldaten begraben liegen, erinnerten an die Ereignisse vor über 80 Jahren, die nie dem Vergessen preisgegeben werden dürfen.