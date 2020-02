Der Gemeindesaal in der Eisenbahnstraße verwandelt sich am Donnerstag in einen Spielplatz – garantiert wetterfest.

Geraer Gemeindesaal wird Indoor-Spielplatz für die Kleinsten

Zunächst gleich eines vorweg: Bei „Indoor-Spielplatz“ hat mancher womöglich anderes vor Augen, denkt an große Spielewelten wie beispielsweise in Meerane. Das wissen auch Cornelia und Frank Thiem von der Freien evangelischen Gemeinde in Gera. Am Donnerstag, 6. Februar, geht die Gemeinde mit einem eigenen wettergeschützten Spielplatz in ihrem Gemeindesaal in Gera in der Eisenbahnstraße 5/7a an den Start. Allerdings, aus räumlichen Gründen, ein paar Nummern kleiner und zunächst für die Allerkleinsten.

„Königskinder“ hat die Gemeinde ihren Tummelplatz für 0- bis 3-Jährige genannt, den die Kinder fortan, zunächst bis 7. Mai, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat erkunden dürfen. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut man sich natürlich. „Es ist ein Angebot für die Schmuddelzeit“, sagt Cornelia Thiem: „Unser Ziel ist es zu ermutigen, Eltern zu sein und mit den Kindern gemeinsame Zeit zu verbringen, Qualitätszeit, wie man so schön sagt.“

Freie evangelische Gemeinde Gera Foto: Peter Michaelis

Der Indoor-Spielplatz im umgebauten Gemeindesaal soll Treffpunkt sein für junge Eltern, fürs Kennenlernen und nette Gespräche und fürs gemeinsame Beobachten, „was Kinder für kleine Wunder sind“, sagt sie. Etwas voneinander getrennt für die ganz Kleinen und die größeren Kleinen soll der Spielplatz interessante Spieleangebote bereithalten, zum Beispiel große Lego- und Schaumstoffbausteine, eine Rollenrutsche, eine Wippe, Krabbelbereich und Kuschelecke. Auch Rückzugsräume gebe es, „wir sind bei den Still- und Wickelpunkten in Gera mit dabei“, sagt Cornelia Thiem.

Bei dem Alter sicher selbstverständlich, sei es schon so gedacht, dass die Eltern aktiv dabei sind, mit ihren Kindern spielen und entdecken, sagt sie. Für Fragen sei aber auch immer eine pädagogische Fachkraft dabei, zu denen sie selbst gehöre. Alles ehrenamtlich. „Das Ganze soll offen für alle sein, es geht nicht ums Missionieren“, sagt sie: „Und es soll dynamisch sein, wir freuen uns über Anregungen.“ Entsprechend gespannt schaut man deshalb auf die Premiere der „Königskinder“ am Donnerstag.

Öffnungszeiten: ab 6. Februar bis voraussichtlich 7. Mai, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, jeweils 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr; Mehr Infos und Kontakt: www.feggera.de/koenigskinder