Geraer Händler setzen auf Zusammenarbeit

Die Idee war beim zweiten Händlerstammtisch im Januar geboren worden. Innenstadthändler und Gastronomen hatten vorgeschlagen, sich mit den Markthändlern zu treffen.

„Es war gut. In diesem Rahmen haben wir uns noch gar nicht getroffen“, meinte Heiko Krahmer, Sprecher für die Frischehändler auf dem Geraer Markt. „Von unserer Seite waren zehn Händler da. Wir wollen zusammenarbeiten, haben aber noch nichts genaues vereinbart“, sagt er nach dem Treffen am Dienstagabend beim Österreicher am Markt.

Grosser: Sehr angenehmes Gespräch

Die Einschätzung teilen auch Ronny Grosser, Inhaber des Köstritzer Bierhauses, und Ines Wartenberg, Abteilungsleiterin Veranstaltungen und Märkte der Geraer Stadtverwaltung. „Es war ein sehr angenehmes Gespräch“, sagt Grosser. „Wir wollen gemeinsam, dass es dem Markt gut geht. Wir befruchten uns gegenseitig, weil wir Frequenz in die Stadt bringen.“ Die Marktmeister, die ebenfalls am Gespräch teilnahmen, hätten laut Grosser aufgenommen, dass die Markthändler gern ihre Fahrzeuge neben ihrem Stand abstellen würden, um sie als Lager während des Markttages zu nutzen. Außerdem sei darüber gesprochen worden, stets ein und denselben Ausweichstandort zu benennen, wenn Veranstaltungen wie „Gera Beach“ auf dem Marktplatz stattfinden. „Ich habe angeregt, einen Marktflyer Anfang des Jahres zu drucken, den die Kunden an den Kühlschrank hängen und auf dem sich jeder Beteiligte verewigen kann“, erzählt Grosser, der sich auch für die Verteilung angeboten habe.

„Es war ein großer bunter Blumenstrauß an Themen“, resümiert Ines Wartenberg. Als Stichworte nennt sie das Parken unweit des Marktes, die Sauberkeit und das Aufpeppen des Bauernmarktes. Eine Erweiterung der Marktzeiten, so Wartenberg, treffe derzeit nicht auf die Zustimmung der angestammten Händler.

Letztlich soll das Treffen der Belebung der Innenstadt dienen. Dem Ziel diente auch die Aktuelle Stunde in der Stadtratssitzung am 6. Februar, als das Händlersterben thematisiert wurde.

Wochenmarkt auf dem Marktplatz Gera: Dienstag, Donnerstag, Freitag 7 bis 15 Uhr, Samstag 7 bis 12 Uhr