Geraer Händler und Kunden verärgert über Bonpflicht

„Möchten Sie den Kassenzettel mit dazu?“ Diese Frage stellt Sabine Seyfahrt-Bachmann von der Bäckerei Sternenbäck in Gera mittlerweile X-Mal am Tag. Die Antwort ihrer Kunden lautet meistens „nein“. Trotzdem druckt sie die Zettel jedesmal aus. „Eine Kassenrolle am Tag brauchen wir jetzt“, sagt sie und zeigt die dicke Papierrolle. „Das hat sonst für eine Woche gereicht“, sagt sie. Dabei möchten ihre Kunden in der Regel überhaupt keinen Kassenzettel. Warum das Ganze?

Seit dem 1. Januar muss jedem Kunde zwingend ein Kassenbeleg ausgegeben werden. Völlig egal, ob es sich um Cent-Beträge, wie beim Kauf eines Brötchens, oder um große Summen handelt. Das sieht das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“, kurz Kassengesetz 2020, vor. So sollen Steuerhinterziehung und Betrugsszenarien verhindert werden, teilt das Finanzministerium Thüringen mit. „Jeder Kassenbeleg kann letztlich als Kontrollmitteilung beim Finanzamt landen“, heißt es. „Den schmeiß ich sowieso weg“ Bei den Händlern und Kunden trifft die neue Regelung meist auf Unverständnis. „Ich habe selbst mal beim Bäcker gearbeitet, das geht nicht. Das ist großer Quatsch“, sagt Sylvia Schumann, nachdem sie am Montagmittag zwei Brötchen und einen halben Laib Brot beim Bäcker bestellt und bezahlt hat. „Den Zettel brauche ich dafür nicht, den schmeiß ich sowieso weg“, sagt sie. Auch Bäcker-Kunde Lutz Poser ist nicht begeistert. „So ein Blödsinn, da mach ich nicht mit“, sagt er auf die Frage hin, ob er einen Kassenzettel mit dazu möchte. Aus ökologischer Sicht fraglich Neben der finanziellen Belastung für das zusätzliche Papier, sei ein wesentlicher Faktor die Umweltverschmutzung. „Wir möchten eigentlich umweltfreundlich sein“, sagt Silvia Müller-Stöckigt, Inhaberin der Pralinette in Gera. „Für das ganze Papier müssen Bäume gefällt werden“, sagt sie. „Das ist totaler Firlefanz.“ Auch sie benötigt wesentlich mehr Kassenrollen als zuvor. „Die Kunden haben das noch nicht angenommen“, sagt sie. „Die meisten brauchen den auch nicht“, so ihre Einschätzung. Dazu seien die Zettel nicht recycelbar. Sie werden meist auf Thermopapier gedruckt, und das gehört in den Restmüll, enthalte sogar Giftstoffe, heißt es in etlichen Internetforen und Websites. „Im Grunde hat alles einen ökologischen Fußabdruck“, fasst Ingo Eckardt vom Naturschutzbund Gera zusammen. „Jeder Druck kostet Energie. Ob das auf Thermopapier ist oder der Toner für einen normalen Drucker“, sagt er. „Das beste wäre es, das ganz zu vermeiden. Aus ökologischer Sicht ist die Bonpflicht das blödeste, was man machen konnte“, sagt er. 350 Kassenbons statt 20 Auch in der Bäckerei Laudenbach in der Johannisstraße stapeln sich indes die Kassenbelege. Neben der Kasse wurde ein kleiner Mülleimer aufgestellt. Extra für die Kassenbons. „90 Prozent unserer Kunden sagen, sie brauchen keinen Zettel“, sagt der Angestellte Benjamin Staudte. „Wir hatten vorher ungefähr 20 Kassenzettel am Tag“, sagt er. „Jetzt sind es 350 aufwärts.“ Und die landen einer nach dem anderen im Müll.