Geraer Hausgemeinschaft spendet für Kaskaden vorm Theater

Die Wasserkaskaden vor dem Geraer Theater sollen wieder sprudeln. Dafür haben die Mieter und die beiden Firmeninhaber aus der Theaterstraße 1 in Gera 1000 Euro an den Buga-Förderverein gespendet.

Erlös vom Weihnachtsmarkt auf dem Hof

Das Geld ist ein Teil des Erlöses vom 2019er Weihnachtsmarkt. Am Freitag vor dem vierten Advent hatte sich die Hausgemeinschaft Freunde auf den Hof eingeladen. Etwa 80 kamen und waren freigiebig. „Ursprünglich wollten wir für die Kulturhauptstadt spenden“, erzählt Anneli Otto. Nachdem Gera es aber nicht in die nächste Runde geschafft hatte, sollte das Geld trotzdem der Kultur vorbehalten bleiben. Für die Bewohner der Theaterstraße gehört das Wasserspiel vor dem Theater dazu.

Zuvor schon habe das Amt für Stadtgrün den Buga-Förderverein angefragt, erzählt Vereinschef Tobias Friedrich. Der hatte im Vorjahr den Färberbrunnen auf dem Kornmarkt saniert und dabei Erfahrungen gesammelt. Die Wasserspiele vor dem Theater – mit je vier Öffnungen für kleine Wassersäulen rechts und links vom Haupteingang – waren mit der Platzgestaltung vor der Bundesgartenschau 2007 installiert worden. Zuletzt spendeten sie 2010 eine ganze Saison lang kühles Nass. Dann war der Brunnen 2016 noch einmal für kurze Zeit in Betrieb.

Elektrik soll außerhalb der Brunnenstube installiert werden

Dass die Anlage ausfiel, erklärt das Amt für Stadtgrün auf Nachfrage mit falschen Planungen. So sei die Elektrik in der Brunnenstube untergebracht, wo sich auch der Wasserspeicher für den Kreislauf befindet. Damit sei die Brunnenstube eine „Tropfsteinhöhle“ und die elektrische Steuerung häufig defekt. Zudem seien die Behälter zu klein und verursachten hohe Wasserverluste. Das bedeutet hohe Betriebskosten und das fast unmögliche Finden eines Sponsors. Ziel ist nun, die elektronische Steuerung außerhalb der Brunnenstube zu platzieren und die Wasserbehälter zu vergrößern. Das Amt schätzt die Kosten auf 6000 bis 8000 Euro. Am 13. Februar soll es eine gemeinsame Besichtigung von Buga-Förderverein und Amt für Stadtgrün geben.

Im Stadthaushalt sind für Geras Brunnen keine Investitionen geplant. Havarie-Reparaturen werden mit Geld aus dem Ergebnisplan erledigt. Die Kosten für Strom, Wasser und Tüv-Prüfungen übernehmen Sponsoren.

Bereits seit 2008 bringt die inzwischen in Auflösung befindliche Wählergemeinschaft Arbeit für Gera jährlich 800 Euro für den Simsonbrunnen auf. „Unsere Zusage läuft noch bis 2024. Das hat die Mitgliederversammlung beschlossen. Die Stadt hat das Geld schon“, sagt Kerstin Pudig, die letzte Vorsitzende der Vereinigung.

Die städtischen Brunnen in Verantwortung des Amtes für Stadtgrün

Simsonbrunnen (Markt)

Färberbrunnen (Kornmarkt)

Handwerkerbrunnen (Sachsenplatz)

Steinerne Schöne (Nicolaiberg)

Die Dahlie (Dahliengarten)

Theaterbrunnen (Theaterplatz)

Coryllisbrunnen (Zeitzer Straße) betreut von Bürgerinitiative Lebenswertes Langenberg

Marktbrunnen (Platz des Friedens) betreut vom Heimatverein Langenberg

Dorfbrunnen (Großaga) betreut von den Landfrauen

Städtischer Brunnen in Verantwortung der Kultur GmbH Gera

Brunnen im Küchengarten