Blick in das Foyer und Treppenhaus der SRH Hochschule für Gesundheit in Gera

Geraer Hochschulen schalten auf digitalen Betrieb um

873 Männer und Frauen sind aktuell am Campus Gera der Dualen Hochschule Gera-Eisenach eingeschrieben. Über 500 von ihnen hätten in den nächsten Tagen und Wochen hier in irgendeiner Form die Theoriephasen ihres dualen Studiums bestreiten sollen. 517, erklärt Burkhard Utecht. So viele sind laut des Hochschulpräsidenten von den seit Montag und zunächst bis 19. April ausgesetzten Präsenz-Lehrveranstaltungen am Campus Gera betroffen.

Die Dozenten erscheinen zu geplanten Zeiten virtuell

Hier wie auch in Eisenach habe die Duale Hochschule „umfassende Maßnahmen ergriffen, um den Studienbetrieb auch aus der Ferne fortsetzen zu können“, erklärt Utecht unserer Redaktion. Alle betroffenen Studenten würden über die elektronische Lehr- und Lernplattform der Hochschule mit Aufgaben und Lernmaterialien versorgt. Zu den geplanten Unterrichtszeiten werde sich das Lehrpersonal über Chaträume, Livestreams und andere digitale Konferenzmedien an die Studenten wenden, so Utecht.

Utecht betont, dass sich die Studenten nach wie vor in ihrer Theoriephase befinden. Durch die ergriffenen Maßnahmen könne die Hochschule diese Phase auch studienplangerecht umsetzen. Damit auch das Fern- und Selbststudium erfolgreich sein kann, „benötigen die Studierenden dieselben zeitlichen Freiräume wie im normalen Studienbetrieb“, erklärt Utecht auf die Frage, ob Studierende nun kurzfristig in ihren Praxisbetrieben herangezogen werden können. Die stellen vertraglich ihre dual Studierenden in den Theoriephasen frei, „dies gilt auch weiterhin“, so Utecht. „Wenn Studierende dennoch ihre Praxispartner vor Ort bei der Bewältigung bestehender Notlagen in verantwortbarem Umfang unterstützen wollen, halten wir das jedoch für zulässig und angesichts der bestehenden gesellschaftlichen Situation auch für lobenswert.“

Stand jetzt geht man an der DHGE davon aus, dass alle Prüfungen studienplangerecht abgenommen werden können, so der Präsident. Zwar könnten derzeit keine Präsenzprüfungen durchgeführt werden, doch seien bis 19. April ohnehin nur einzelne Wiederholungsprüfungen angesetzt gewesen, die jetzt erstmal verschoben werden mussten.

Online-Begrüßung statt Imma-Feier für die Erstsemester

Auch an der zweiten Geraer Hochschule ist reagiert worden. Wie die SRH Hochschule für Gesundheit informiert, wird am Campus Gera ab Montag der Besucherverkehr weitgehend heruntergefahren. Die Bibliothek nutzen, Spind räumen oder etwas kopieren kann in Einzelfällen nach vorheriger Anmeldung per Telefon oder E-Mail gewährleistet werden, ansonsten bleibe die Eingangstür geschlossen.

Die Teams an allen Standorten hatten in den letzten Tagen Veranstaltungen und Prüfungen entweder online umgeplant oder auf spätere Termine verschoben, heißt es. Es wurden Aufgaben fürs Selbststudium bereitgestellt, außerdem werde es Online-Veranstaltungen sowie Online-Betreuungsangebote geben. „Ihr Studium geht also ohne große Unterbrechung weiter“, adressiert die Gesundheitshochschule an ihre Studenten: „Wir wechseln nur das Format.“ Am 1. April startet das Sommersemester an der SRH-Hochschule für etwa 1300 Studierende. Seit Anfang März gab es wegen der Semesterferien in den meisten Studiengängen keine Präsenzveranstaltungen mehr.

Für die Erstsemester werden auch die Begrüßungsveranstaltungen ab dem 1. April 2020 online beginnen. Eine zentrale Immatrikulationsfeier sowie das Studierenden-Bowling des Studenten-Fördervereins Gera am 2. April wurden abgesagt.

Die größte Besonderheit für die Studierenden werde das „Blended-Learning“-Format sein. Hierbei können alle Studierenden über ein Online-Angebot an den Veranstaltungen teilnehmen. Somit können wir das Hochschulangebot weiterführen und den regulären Studienablauf nach aktueller Planung absichern.

Da an der Hochschule aus Sicherheitsgründen alle Veranstaltungen, egal ob intern oder extern, abgesagt wurden, werde auch der Infonachmittag am 28. April zum ersten Mal in einem Online-Format angeboten. Hierzu können sich Interessierte bereits heute über die Website anmelden.