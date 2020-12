Geraer Inzidenzwert sinkt trotz 60 neuer Corona-Fälle

Gera. 2107 Menschen aus Gera wurden seit dem Frühjahr positiv auf das Coronavirus getestet. Das geht aus dem Zahlen des Robert-Koch-Institutes am 31. Dezember hervor. Das sind 60 weitere Fälle im Vergleich zu Vortag. Dennoch sinkt laut der RKI-Zahlen der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Gera von 262 auf 248,1.

Weiterhin steigt laut der RKI-Daten die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus um einen auf 80. Allerdings gelten laut Stadt auch über 1500 Menschen inzwischen wieder als genesen.

Das RKI weist auf seine Übersichtsseite darauf hin, dass an Weihnachten, zum Jahreswechsel und in den umgebenden Tagen bei den Zahlen zu beachten sei, dass meist weniger Menschen zum Arzt gehen, „dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.“