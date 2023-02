Geraer Kinder werden „Sicher mit Feuer und Flamme“

Das Mal- und Arbeitsbuch „Sicher mit Feuer und Flamme" wird an Geraer Schulen und Kindergärten zur Brandschutzerziehung verteilt.

Gera. Dank vieler Sponsoren können 830 Exemplare der kindgerechten Mal- und Arbeitshefte für Brandschutzerziehung von der Berufsfeuerwehr verteilt werden.

830 Hefte für die Brandschutzerziehung in Geraer Schulen und Kindergärten hat das städtische Amt für Brand- und Katastrophenschutz nun erhalten. In Zusammenarbeit mit dem K&L Verlag GmbH & Co. KG wurde ein Mal- und Arbeitsbuch für Kinder entwickelt, das mit digitalen Inhalten und Ausmalvorlagen Informationen zum Verhalten im Brandfall, zu Gefahren im Haushalt sowie den Umgang mit Feuer, vermittelt.

An 39 Kindergärten und 45 Schulen wird das Heft von Göran Kugel, dem Sachbearbeiter Brandschutzerziehung/Öffentlichkeitsarbeit im Amt für Brand- und Katstrophenschutz, ausgeteilt. „Es ist wichtig, Kindern schon im jungen Alter die Gefahren eines Feuers und das Verhalten im Notfall näher zu bringen“ erklärt Kugel, der daher mit Kollegen regelmäßig Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahre in ihren Bildungsstätten zum Thema besucht.

Das neue Heft inklusive der Kinderfinderaufkleber unterstütze bei der Veranschaulichung der Brandschutzerziehung und trage dazu bei, sich auch außerhalb der Einrichtungen mit dem Thema zu beschäftigen. Das durch viele Sponsoren finanzierte Mal- und Arbeitsbuch „Sicher mit Feuer und Flamme“ beinhaltet interaktiv gestaltete Gesellschaftsspiele sowie Rätsel. Zusätzlich gibt es eine App zum Heft.