Geraer Kita Kinderwelt lässt Ballons in den Himmel steigen

Gera. DRK Kindergarten feiert in Gera 40. Geburtstag.

Seit Mittwoch feiern die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen, Eltern und Großeltern den 40. Geburtstag des Kindergartens "Kinderwelt". Es gab unter anderem eine Clown-Zaubershow, am Donnerstag war Tag der offenen Tür mit vielen Besuchern und auch ehemaligen Kindern der Einrichtung, sogar aus den 1980er Jahren. Später sind alle mit dem Geraer Fanfarenzug mit Laternen durchs Wohngebiet gezogen. Dank Sponsoren gab es auch eine Hüpfburg und eine Geburtstagstorte und der Rost hat gebrannt.. Am Freitag stiegen über 100 Heliumballons mit von den Kindern bemalten Kärtchen in den Himmel. Am 3. November 1983 ist der Kindergarten mit zwei Gruppen gestartet. Heute besuchen 110 Kinder aus 14 verschiedenen Ländern die seit 30 Jahren vom DRK getragene Einrichtung.