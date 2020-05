Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Kleiderkammer für jedermann hat wieder geöffnet

Seit 2015 führt die Kreisdiakoniestelle Gera als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadtkirchgemeinde eine Kleiderkammer in der Talstraße 30. Nach der Schließung in der Coronazeit ist sie nun wieder geöffnet. Selbstverständlich unter Beachtung aller Hygieneauflagen. Jeden Mittwoch von 13 bis 16 Uhr erwartet die ehrenamtliche Mitarbeiterin Nina Burgtaler Menschen, die etwas an Bekleidung, Schuhen, Haushaltswäsche oder Haushaltsgegenständen benötigen. In dieser Zeit können auch Sachen abgegeben werden.