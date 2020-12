Geraer Kulturschaffende: "Aufgeben wäre zu einfach"

Brit und Thomas Heinig, Inhaber Spezialitätengeschäft tête à tête am Markt in Gera.

Film-Dokumentation über die Geraer Kultur und den Mittelstand in der Pandemie-Krise

Gera. Sie sitzen zusammen, der Einzelunternehmer im Social-Media-Bereich, der Veranstaltungstechniker, der Videoproduzent, der Fotograf und der DJ. Ein Virus raubte ihnen die Aufträge. Ins Abseits drängen lassen sich die Männer nicht. Sie wollen weitermachen in einer Stadt, in der vieles fehlt, in der sie aber gern wohnen.

Und so helfen sie sich untereinander bei einem Projekt von „AYC - about your City“. Während eines Treffens der Gruppe im Oktober kam der Initiator Lucas Fischer auf die Idee, Kulturschaffende und den Mittelstand der Stadt zu befragen, wie sie den ersten Lockdown überstanden haben. „Da wusste noch niemand, dass der zweite folgen würde“, sagte Björn Walther vom Filmteam. Gemeinsam mit Christian Güpner dreht er gerade eine beindruckende Dokumentation in Gera. „Lockdown 2020 – Wie sich Gera durch die Krise kämpft“ heißt sie.

Im Stillstand neue Ideen geboren

In kurzen Beiträgen werden Kulturschaffende und Unternehmer aus der Stadt vorgestellt. Sie sprechen darüber, was Corona aus ihnen macht. Es geht nicht nur um Stillstand, Ungewissheit und Existenzangst. Die Frauen und Männer erzählen auch, warum sie nicht aufgeben, sondern kämpfen und welche pfiffigen Ideen sie geboren haben. Es sind wunderbare Mutmacher-Porträts, die auf der Facebook-Seite about Gera und auf der von Björn Walther bw.pictures zu sehen sind. Auch seine Einzelfirma ist durch Corona betroffen.

Den Anfang der Reihe „Lockdown 2020“ machte am 14. Dezember der Unternehmer Tobias Meißner, einer der Geschäftsführer von AT-Events. Fünf Clubs betreibt die Firma in Gera. Meißner zeigt auf, wie es nun hinter den Bartresen und auf leeren Tanzsälen ausschaut. „Dann kam der 12. März, der D-Zug fuhr gegen die Wand und wir landeten im Kulturkoma“, sagte der 46-Jährige vor der Kamera. Er bedauert, dass das Feiern, das Abschalten keine Lobby hat. Trotz der Widrigkeiten wird das Jahr 2021 geplant mit DJ und allen Kräften, die eine Veranstaltung braucht. „Vergesst das Feiern nicht“, bittet er zum Schluss.

Trailer und Video über Tobias Meißner haben über 100.000 Leute über die sozialen Medien erreicht.

Mit Kevin Pagenkopf folgte ein Existenzgründer in der Doku-Reise. Der Jungunternehmer eröffnete in diesem Jahr im Steinweg seine Brauerei Zapfhahn mit Gaststätte. Und die im Juli schon mit Verspätung wegen des ersten Lockdowns. Mit Flaschenbierverkauf versucht Pagenkopf nun Einnahmen zu erzielen. Rückhalt findet er in der Familie, bei Freunden und dem Pohlitzer Maibaumsetzer-Verein. Sie geben ihm Mut, nicht aufzugeben. Von der Gerschen wünsche er sich, die Brauerei als kulturelle Bereicherung zu sehen. Er sei überzeugt, dass die Stadt eine eigene Brauerei verdient habe. „Aufgeben wäre zu einfach“, lautet seine Botschaft.

In der vergangenen Woche besuchten Björn Walther und Christian Güpner den Langenberger Produzent und DJ Mathias Kaden, der weltweit auf großen Festivals und in Clubs auflegt, in seinem Studio. Er glaubt, die Krise werde sich bis 2022 hinziehen.

Betroffene von Film-Idee begeistert

Begeistert von der Idee der Dokumentarreihe war sofort Caren Pfeil, Leiterin des Metropol Kinos. Von Zuversicht war die Rede, von Investitionen in eine kleine Tonanlage für Filmgespräche und eine verbesserte Lüftungsanlage trotz Krise, vom Kontakthalten zu den Besuchern. Pfeil warb für Umhängetaschen aus alten Filmbannern. Die Werkstätten der Lebenshilfe in Bruchsal fertigen diese. „Viel alkoholfreies Bier müssen wir trinken, weil es abgelaufen ist“, scherzte Pfeil. Zwei Stunden dauerte der Dreh. Vieles muss auf maximal fünf Minuten zusammengeschnitten werden.

Vor Weihnachten drehte das Team noch im Laden von Brit und Thomas Heinig vom Tete-a-Tete in der Kleinen Kirchstraße. „Eine großartige und gut durchdachte Aktion der jungen Leute“, schwärmte Brit Heinig. „Es ist wichtig weiterzudenken, was von den Händlern nach dem Lockdown übrigbleibt“, so Geschäftsfrau Brit Heinig. „Was hier passiert ist existenzgefährdend. Aber jammern hilft nicht.“ In Arbeit sind unter anderem Beiträge über einen Künstlermanager und einen Fitnessstudio-Betreiber.

„Wir möchten in den nächsten Wochen die Dokumentationen immer montags auf die Facebook-Seiten stellen“, sagt Björn Walther. Am 28. Dezember ist Ronny Grosser vom Köstitzer Bierhaus zu sehen. In den kommenden Wochen sind ein bis zwei Beiträge zur Veröffentlichung geplant. Sind alle ausgestrahlt, wird es einen zusammenfassenden Film geben.