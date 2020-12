Drei Fragen an...

Drei Fragen an... Geraer Markthändler mit mehr Umsatz als sonst

In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt in Gera. Sonst mussten die Markthändler stets um diese Zeit auf den Zschochernplatz ausweichen. Diesmal finden in der Vorweihnachtszeit die regulären Markttage auf dem Marktplatz statt. Wie er sie erlebt, darüber spricht Heiko Krahmer. Er handelt mit Obst und Gemüse und ist der Sprecher der Geraer Markthändler.