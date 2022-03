Geraer mit großer Spendenbereitschaft für Ukrainer

Gera. Erste Kartons gehen auf die Reise

Peter Michaelis

Thomas Kirchner vom Unternehmen Ad Hoc steht inmitten von Spenden für die Ukraine. Die Firma hat spontan 1000 Quadratmeter Lagerfläche im Elstercube als zentrale Sammelstelle für die Geraer Sammelpunkte zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch wurden die ersten etwa 200 gefüllten Umzugskartons von hier von der Spedition Transport Georgi zu ihrem Betriebsgelände in Triptis transportiert. Von da geht es am Donnerstagmorgen nach Rumänien, wo die Spenden an Flüchtlingsunterkünfte verteilt werden. Ein Teil geht auch über die Grenze in die Ukraine. Für das Netzwerk Ukraine-Hilfe können Hygieneartikel, Medikamente, Lebensmittel, Kleidung und Schlafsäcke bei der Awo und im Büro der Linken am Markt, bei Jumpers, Stadtkirchgemeinde und im Shalom abgegeben werden.