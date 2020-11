Geraer Museum für Naturkunde: Ein Baugestein mit Weltruhm

Das Museum für Naturkunde in Gera muss wie alle Freizeit- und Kultureinrichtungen im Zuge der verschärften Corona-Maßnahmen bis auf weiteres bis zum 30. November geschlossen bleiben. Um nicht in Vergessenheit zu geraten und Lust auf einen Besuch bei eventuellen späteren Lockerungen zu machen, stellt Museumspädagoge Frank Hrouda ein besonderes Gestein aus der Geologischen Sammlung vor.

Neben Mineralien und Fossilien befinden sich dort auch etwa 2000 Gesteinsproben. Eine der Proben ist die auf dem Foto zu sehende etwa 21 mal 21 Zentimeter messende und polierte Platte mit der Benennung Marmor „Saalburger Meergrün“. Hinter der Bezeichnung Saalburger Marmor verbirgt sich eine ganze Gruppe von Naturwerksteinen, die zumeist keine echten Marmore sind, sondern besondere Kalksteine. Sie stammen aus unterschiedlichen Steinbrüchen, die im Wesentlichen im thüringischen Saale-Orla-Kreis wie beispielsweise um Saalburg und im Landkreis Greiz liegen.

Saalburger Marmor international beliebt

Vor allem vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg und in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg war der Abbau und die Weiterverarbeitung vieler dieser Gesteine durch die Saalburger Marmorwerke ein florierendes Geschäft. Viele Sorten wie „Rothenacker Violett“, „Altrot“, „Königsrot“, „Buntrosa lebhaft“ und „Saalburger Rot“ erlangten durch attraktive Farben und Strukturen national und international große Beliebtheit.

Auch „Saalburger Meergrün“ war ein Verkaufsschlager. So wurde das Gestein unter anderem für Teile des Innenausbaus des 1894 bis 1905 errichteten Berliner Doms verwendet. Außerdem gab es vor dem Ersten Weltkrieg einen spektakulären Großauftrag für den Kaiserpalast in Peking, wofür „Saalburger Meergrün“ als Material für mächtige Säulen verwendet wurde. Der Großteil des Auftrags ging jedoch auf dem Seeweg verloren und erreichte sein Ziel nicht.

Nicht wirklich Marmor

Abgebaut wurde „Saalburger Meergrün“ im ehemaligen Steinbruch im Pößnigstal, der 1931 geflutet wurde. Heute befindet sich dort die Bleilochtalsperre. Petrografisch („gesteinskundlich“) ist auch „Saalburger Meergrün“ kein Marmor, sondern ein Kalkstein, nämlich sogenannter Ockerkalk. Er ist sogar etwas älter als die meisten anderen Sorten von Saalburger Marmor. Seine geologischen Ursprünge liegen im Obersilur. „Saalburger Meergrün“ ist also circa 420 Millionen Jahre alt und verziert seit Jahrzehnten so manchen imposanten Bau im In- und Ausland.

Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Gera befindet sich seit 1947 im Schreiberschen Haus, Nicolaiberg 3, in Gera.

Im Keller und Höhler unter dem Gebäude werden Mineralien aus aller Welt präsentiert.

In der 1. Etage können Gäste eine Wanderung durch die Naturräume Ostthüringens von den geologischen Grundlagen bis zur artenreichen Pflanzen- und Tierwelt unternehmen.

In der 2. Etage ist seit 17. Oktober die Sonderausstellung „Spuren im Wald zu sehen“.

Die Themen der Sonderausstellungen im Keller, Erdgeschoss und 2. Etage wechseln regelmäßig.