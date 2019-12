Die Geraer Nageldesignerin Nadira Anders hat auf der Nail Noblesse in Frankfurt am Main neun von 17 Wettbewerben gewonnen.

Geraer Nageldesignerin zum Ritter geschlagen

Nadira Anders ist fleißig, ehrgeizig und erfolgreich. Mit dem Porträt Santa Claus gewann die Nageldesignerin einen von 17 Wettbewerben. Acht weitere Siege kamen auf der „Nail Noblesse“ in Frankfurt/Main dazu. An der Meisterschaft im Bereich Nageldesign- und modellage beteiligten sich 56 Könner aus Deutschland, Tschechien und Polen. Nadira Anders war die erfolgreichste und wurde zum „Ritter der Nägel“ geschlagen. Ein weiterer Titel kam hinzu: „Baroness of Nail Art“. Drei Pokale und sechs Scherben sind in ihrem Geraer Studio zu bewundern.

„Ich lebe und liebe meinen Beruf“, sagt die 32-Jährige. „Um Neues auszuprobieren und zu erkennen, wo ich stehe, gehören Wettbewerbe dazu. Der Frankfurter Ausscheid war in diesem Jahr der dritte Vergleich für Anders. „Der Santa Claus passt gut zur Weihnachtszeit“, begründete sie die Motivwahl. „Ich habe erst eine Skizze auf den Nagel gemalt und anschließend nach und nach die Acryl-Farben aufgebracht.“ Freundlich sieht der pausbäckige Mann mit Rauschebart und Mütze, an der zwei Tannenbäume geheftet sind, aus. Seine blauen Augen leuchten. Der Nagel ist drei Zentimeter lang und zwei breit. Sehr aufwändig war die Arbeit in der Kategorie Mix-Media, die vermutlich kreativste Kunstform in diesem Branche. Mehrere Techniken sind zusammengefasst. Auf zehn nebeneinander gesteckten Nägeln musste ein stimmiges Gesamtbild zu sehen sein. Nadira Anders nahm sich des Themas „Día de los Muertos“ (Tag der Toten) an. Sie gestaltete filigrane Totenmasken mit Blumen, verwendete Perlen und Ketten, modellierte Armknochen auf die Nägel. Für diese Arbeit trug die junge Frau ebenfalls den Sieg nach Hause. Im April nächsten Jahres geht es für sie zum Internationalen Nail Cup nach Prag. Seit 2008 arbeitet Nadira Anders als selbstständige Nageldesignerin. Ihre Kreativität glaubt sie, vom Vater geerbt zu haben, der viel zeichnete. Ihre Motive denkt sie sich selbst aus. Im Trend liegen winterliche Designs wie Olaf der Schneemann, Sven das Rentier oder Eiszapfen in 3-D-Effekten.