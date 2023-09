Geraer Ostschüler strampeln Kilometer fürs Stadtradeln

Einen reichlichen Kilometer haben die Schüler seit der Abfahrt an der Ostschule schon in den Beinen.

Gera. Die Sechstklässler beteiligen sich als ein Team. Bis zum 16. September geht es noch darum, wer die meisten Kilometer schafft.

Zwischenhalt Hinter der Mauer am Donnerstagmittag. 13 Schüler der Klasse 6 c der Geraer Ostschule sind auf dem Weg zum Jagdhof. 1,35 Kilometer haben sie gemeinsam mit Manfred Sommer (links) und der Klassenlehrerin Antje Ditz (4.v.l.) seit dem Start an der Schule schon in den Beinen. Nach der abschließenden Bergetappe, so verriet die Lehrerin, wartete eine Überraschung auf die Mädchen und Jungen. Sie starten als „Die geblitzten Fahrradfahrer“ beim Geraer Stadtradeln. Bis 16. September können noch Kilometer gesammelt werden.