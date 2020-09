Geraer Planetarium öffnet am 25. September wieder

Das Planetarium des Vereins Astronomischen Zentrums Gera in der Leipziger Straße 24 soll ab dem 25. September wieder öffnen. Das teilte Vorstand Ronny Elsner mit.

„Dazu haben wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet und die Maßnahmen dazu umgesetzt“, schreibt er: „Leider können wir nur neun Personen pro Vorstellung einlassen.“ Daher sei es ratsam, vorher online zu buchen oder zu reservieren.

Auch soll ab Oktober eine öffentliche Sternenbeobachtung angeboten werden – um nicht mit dem Okular in Berührung zu kommen als digitale Projektion am Bildschirm. So kämen alle gleichzeitig und mit dieser Technik in Farbe in den Genuss von Gasnebel, Sternhaufen oder planetarischer Nebel, freut sich Elsner.

Mehr Infos und Programm unter www.astronomisches-zentrum-gera.de