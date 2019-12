Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer Politiker verteilen Weihnachtsgeschenke

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit und die verteilten auch wieder mehrere politische Organisationen aus Gera, wie sie in Pressemitteilungen informieren. Der SPD-Ortsverein Gera Ost habe 15 selbstgepackte Geschenke für die 20. Kinderweihnachtsfeier des Vereins „Tischlein deck dich“ gespendet. Um Kindern aus finanziell schwächeren Familien eine kleine Freude zu bereiten, organisierte der Verein die Weihnachtsfeier und bat in einem Aufruf um Geschenke. „Die Arbeit, die Marlene Spenst und die anderen Aktiven leisten, ist so wichtig für Bieblach Ost. Sie haben Aufmerksamkeit und Unterstützung verdient“, so Peter Glotz von der SPD.

Der CDU-Ortsverband Bieblach/ Untermhaus unterstützt den Buga-Förderverein mit 500 Euro für sein Engagement zur Wiederbelebung des Färberbrunnens in Gera. „Für uns ist er ein Symbol der Industriegeschichte unserer Stadt“, so Andreas Kinder (CDU). Um den Verein zu unterstützen, hat der CDU-Ortsverband in einer seiner Sitzungen Geld gesammelt. Nicht nur Mitglieder, auch regelmäßige Gäste spendeten, so Kinder, der Tobias Friedrich und dem Buga-Förderverein für sein langjähriges Engagement für die Stadt dankt.

Der Verein Bürgerschaft Gera informiert derweil über seine Unterstützung der 4. Regelschule in Gera-Lusan. Beginnend ab 2013 wurde die Arbeitsgruppe „Kochen und Backen“ an der Schule über Monate mit frischen Nahrungsmitteln und Zutaten unterstützt. Nachdem nun die Küchenmaschine nicht mehr reparabel war, habe die Mitgliederversammlung der Bürgerschaft reagiert und ein neues Gerät für etwa 300 Euro beschafft. „Diese Sachspende soll helfen auch zukünftig die Kinder und Jugendliche in die praktische Koch und Backkunst einzuführen“, schreibt Ulrich Porst von der Bürgerschaft.