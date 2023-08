Geraer Rentnerin warnt: Abzocke im Briefkasten

Gera. Dubioses Gewinnversprechen für eine Zusatzrente lässt Sigrid Schädlich stutzig werden.

Verlockend klingt es: 1111 Euro Sofort-Rente monatlich für fünf Jahre und noch dazu steuerfrei. Das dachte sich jedenfalls Sigrid Schädlich, als sie einen Flyer mit einem entsprechenden Gewinnversprechen dieser Tage aus dem Briefkasten genommen hat.

Flugs hat die Geraer Rentnerin die 0800er Rufnummer zur kostenlosen Gewinnspiel-Hotline angerufen. „Versuchen kann man es ja“, sagte sich Sigrid Schädlich. Denn welcher Rentner kann heutzutage nicht eine monatliche Zusatzrente gebrauchen. Allem Anschein habe das Versprechen auf pinkfarbenem Papier auch recht seriös ausgesehen, meint die Seniorin. Dort war auch eine Glücksnummer aufgedruckt, die sie hat hoffen lassen, unter den Gewinnern zu sein.

Auf die Frage nach der Bankverbindung gleich aufgelegt

Der Anruf unter der Glückshotline, die nach dem Schreiben in ihrem Briefkasten in Hamburg beheimatet sein soll, habe zunächst auch seriös begonnen – mit dem automatischen Verweis darauf, dass die Gewinnspielhotline zur Sicherung der Servicequalität einzelne Gespräche aufzeichnet. Auch auf die Datenschutzhinweise auf dem Flyer wurde verwiesen. „Soweit so gut“, dachte sich Sigrid Schädlich. Die Gesprächspartnerin, die sich daraufhin gemeldet habe, sei sehr freundlich gewesen. Doch dann wurden der Geraer Rentnerin deren Fragen doch zu persönlich. Auf die Frage nach ihrem Namen und der Adresse sei sofort die Frage nach ihrer Bankverbindung gekommen, berichtet Sigrid Schädlich. Das habe sie stutzen lassen – und sie habe das Gespräch sofort beendet.

„Ich bin sicherlich nicht die einzige“, die solch ein Gewinnversprechen im Briefkasten hatte, vermutet die Geraer Seniorin und will andere warnen, nicht allzu leichtfertig über eine Hotline sämtliche persönlichen Daten bis hin zur Bankverbindung preiszugeben. Ihr nächster Weg sollte der zum Kontaktbereichsbeamten sein, damit auch die Geraer Polizei im Blick hat, was in den Briefkästen in der Stadt landet.