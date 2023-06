Geraer Schulen auf iPad-Kurs zwischen Konzept, Kauf und Kommunikation

Gera. Digitalisierungs-Prozess am Zabel-Gymnasium erntet Kritik von einigen Eltern. So funktioniert er an anderen Geraer Schulen.

Vor einigen Tagen berichtete diese Redaktion über die Digitalisierung am Geraer Zabel-Gymnasium und über kritische Fragen von Elternvertretern hinsichtlich verpflichtendem iPad-Kauf sowie verpflichtender Unterzeichnung der Datenschutzerklärung. Das Thema schlug insbesondere in sozialen Netzwerken hohe Wellen.

Am Montag erklärte das Zabel-Gymnasium auf seiner Internetseite: „Das Projekt ‘iPad-Klassen am Zabelgymnasium’ wurde mit sofortiger Wirkung beendet. Der Grund sind massive Bedenken von Elternvertretern zu den Themen Datenschutz, Finanzierung und Lehrmittelfreiheit. Damit wurde die Schule vor unlösbare Aufgaben gestellt.“

Diese Redaktion befragte andere Geraer Gymnasien zum Thema. Das Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium zum Beispiel hatte die Digitalisierung vor circa drei Jahren auch in der Schulkonferenz thematisiert. „Unser Aufhänger war, dass wir uns die Kosten für den Schul-Taschenrechner sparen und dieses Geld mit in die iPads investieren“, so Direktor Ralf Zöller. In sämtlichen Räumen des Schul-Neubaus seien technische Voraussetzungen für die digitale Arbeit geschaffen. Auch die Lehrer hätten Dienst-iPads. Die Schule verfüge ebenso über drei Klassensätze als Leihgeräte, die mobil in den Klassenstufen 5 bis 8 unterwegs seien. „Ab der 9. Klasse haben wir den Eltern empfohlen, diese iPads selbst anzuschaffen und als Eltern finanzierte Geräte ihren Kindern zur Verfügung zu stellen. Wir haben dafür verschiedene Händler vorgeschlagen, weil eine sogenannte DEP-Registrierung notwendig ist“, erklärt Zöller. Wer ein solches Gerät nicht haben wolle, könne nach wie vor Papier und Lehrbuch ausleihen und müsse sich selbst dann den Taschenrechner anschaffen. Bei einem Elternabend in Klassenstufe acht stellt die Schule ihr Digitalisierungskonzept vor.

Zöller weiß auch, dass es Eltern gibt, die sich ein solches Gerät nicht leisten können. Deshalb sei die Verwendung auch für keinen verpflichtend – mit dem Hinweis auf die Alternative Lehrbuch und Schul-Taschenrechner, der dann für zirka 150 Euro erworben werden müsse. „Sollten die Kinder doch einmal darauf angewiesen sein, haben wir unsere Leih-Klassensätze, die natürlich nicht mit nach Hause genommen werden können“, so Ralf Zöllner.

Das Rutheneum seit 1608 habe ein durchdachtes Konzept, das stetig verfeinert werde, und einen entsprechenden Zeitplan. Bezüglich der Umsetzung sei man aber wohl am weitesten zurück, gesteht die Direktorin Silva Wallstabe. Für die Klassen fünf bis acht sei zum Beispiel ab kommendem Schuljahr eine flexible Wochenstunde für das Medienkonzept reserviert. Auch das Rutheneum verfügt über drei Klassensätze an iPads. „Die geben wir nicht mit nach Hause, sondern nutzen sie zum Testen im Haus, was alles damit möglich ist.“ Jeder Lehrer könne diese Geräte buchen und sie problemlos in den Unterricht nehmen. Auf fahrbarem Mobiliar und auf jeder Etage deponiert, seien die Geräte schnell verfügbar. Für Lehrer finden regelmäßige Fortbildungen, im eigenen Haus kleine Workshops und Kurse in „Cappuccino-Kürze“ im eigenen Haus statt. Credo der Schule: In kleinen Schritten vorangehen und auf dem Digitalisierungsweg alle mitnehmen.

Olaf Petzold, Verantwortlicher für das Digitalisierungsprojekt am Zabel-Gymnasium, sagt: „Bei aller Diskussion, die es gerade gibt, haben wir sehr vieles erreicht und sind bei der Digitalisierung weit vorangeschritten. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“

Wunsch eines Elternvertreters: Schulamt, Schulleitung und Eltern sollten sich an einen Tisch setzen und das Ganze „vom Kopf auf die Füße“ stellen.