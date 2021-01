Geraer Soldaten spenden für zwei Vereine

Die rund 600 Angehörigen des Bundeswehrstandortes Gera Hain haben Spenden einer Sammlung in Höhe von insgesamt ca. 1.910 € an zwei Geraer Vereine übergeben. Stabsfeldwebel Ronny Hahn überreicht hier den Scheck über die Hälfte des Betrages an einen Vertreter des Vereins Great Gera Skates

Gera. In besonderen Zeiten rückt die Gesellschaft zusammen, um gemeinsam die Herausforderungen zu meistern. Mit diesen Worten erklärt Presseoffizier Florian Brück vom Panzerpionierbataillon 701 der Bundeswehr in Gera-Hain die Hilfe für die Garnisonsstadt Gera.

Neben der laufenden Unterstützung im Geraer Gesundheitsamt und der zunächst beendeten in Pflegeheimen haben die Angehörigen des Bundeswehrstandortes auf dem Hain Spenden in Höhe von über 1.910 Euro gesammelt, um zwei soziale Einrichtungen in Gera in dieser besonderen Zeit zu unterstützen. Kurz vor dem Jahreswechsel erfolgte die Spendenübergabe an den Verein Schlupfwinkel und Sorgentelefon Gera und an den Great Gera Skates. Jeder der beiden Vereine erhielt so 955 Euro für seine Arbeit.

Geld auch für das Cheerleader-Training

„Die Spende kam sehr überraschend und ist super“, sagt Michelle Diener vom Verein Great Gera Skates. Mit dem Geld wolle der Verein Familien unterstützen, deren Kinder sich sonst ein Training bei den Cheerleadern nicht leisten könnten. Außerdem sollen davon Desinfektionsmittel gekauft werden, die aktuell das Arbeiten überhaupt erst möglich machen. Zur Zeit nutzt der Verein eine Bleibe in der Tonhalle in der Clara-Zetkin-Straße, wo Kinder und Jugendliche Unterstützung in ihrem ungewohnten Alltag finden. „Es geht hier leider nicht um Sport, Spiel und Geselligkeit“, bedauert Frau Diener.

Für das Sommerferienlager

Ähnlich will der Verein Schlupfwinkel und Sorgentelefon in Lusan die 955 Euro einsetzen, sagt Vorsitzende Silvia Krause. Beispielsweise für den laufenden Betrieb in den Winterferien. „Die Mädchen und Jungen in der Kinderschutzwohnung sind immer da und Einzelbetreuung ist im Moment auch möglich“, sagt sie. Und dann erzählt sie von dem großen Wunsch, dieses Jahr das einwöchige Ferienlager an der Weidatalsperre durchführen zu können. 30 Kinder haben dort die Chance, einfach mal raus zu kommen. Voriges Jahr war das Lager abgesagt worden. „Die Idee der Spendensammlung am Bundeswehrstandort war eine echt schöne Aktion. Das hat uns sehr gefreut“, so Frau Krause. (red/eig)