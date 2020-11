Gera. Was passiert im Museum, wenn coronabedingt die Türen für Besucher verschlossen bleiben?

Seit acht Jahren leitet Matthias Wagner kommissarisch das Stadtmuseum in Gera. So eine lange Publikumspause hat es bisher nicht gegeben. Aber was tut das Team eigentlich, wenn keine Leute eingelassen und Führungen gemacht werden? Wir haben reingeschaut.