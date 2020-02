Bernd Krüger unterstützt seit 2009 das Projekt Musik Stadt Straße in der Geraer Partnerstadt Sliven in Bulgarien.

Gera/Berlin. 2009 begann das Engagement des Geraers für Kinder in der bulgarischen Partnerstadt Sliven. Das Beispiel soll Schule machen.

Geraer stellt Hilfe für Sliven vor

„Was Partnerstädte mit Hilfe zur Selbsthilfe leisten können“, darüber spricht der Geraer Bernd Krüger in der kommenden Woche bei einer internationalen Konferenz der Südosteuropa-Gesellschaft in Berlin am Beispiel des Slivener Projektes „Musik statt Straße“.

Unter dem Titel „Gut gemeint - gut gemacht?“ - Roma aus Südosteuropa und Ungarn: ihre Erfahrungen mit Hilfen zur Selbsthilfe, werden Projekte aus Ungarn, Bosnien, Rumänien, Bulgarien, Kosovo, Serbien und Nordmazedonien vorgestellt. Ziel der Tagung sei es, konkrete Vorschläge für den Alltag auszutauschen und letztlich Forderungen zu formulieren, die Schaltstellen für politische Umsetzung erreichen.

Ursprünglich war der Nestor des Projektes „Musik statt Straße“, der Violin-Solist Georgi Kalaidjiev nach Berlin eingeladen worden. Er stammt selbst aus dem Slivener Stadtteil „Nadeshda“, der als Ghetto bezeichnet wird, und hatte 2009 den Musikunterricht für dortige Kinder etabliert. Fast 300 haben inzwischen ein Instrument erlernt.

Kalaidjiev ist aber verhindert und schlug deshalb Bernd Krüger vor. „Die Hauptpersonen sind die Kinder, er ist der Macher, ich fahre nur auf einem Nebengleis“, sagt Krüger dazu und ist dennoch stolz, stellvertretend von einer Erfolgsgeschichte berichten zu können. Seit ebenfalls zehn Jahren unterstützt er mit Hilfe zahlreicher Geraer finanziell und mit Instrumenten das Projekt und empfing vorigen August junge Slivener Musiker wiederholt in der Partnerstadt Gera, auch für ein öffentliches Konzert im Rathaussaal.