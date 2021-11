Geraer „Studentensommer“ in der November-Edition

Gera. Teil zwei der Veranstaltung des Studenten-Fördervereins soll am Donnerstagabend im Außenbereich des Trash-Clubs stattfinden.

Der zweite Teil des „Studentensommers“ findet dieses Jahr coronabedingt erst im Herbst statt, am Donnerstag, 11. November ab 20 Uhr im Außenbereich des Trash-Clubs am Geraer Hauptbahnhof.

Die Veranstaltung des Studenten-Fördervereins ist öffentlich und eintrittsfrei. Hier können sich Studenten und Einheimische allen Alters begegnen. Bewusst wurde die Veranstaltung in die Innenstadt geholt, um diese auch in den Abendstunden zu beleben, erklärt der Verein. Dieses Jahr bietet die in 2 Teilen stattfindende Veranstaltung viele künstlerische Beiträge von Musik über Lichtinstallation bis hin zu Styroporkunst und Fotographie. Dabei haben sich gerade die Studierenden der SRH Hochschule Gesundheit mit einer Fotoausstellung in die Programmgestaltung eingebracht. Auf einer Bühne stehen Jenaer, Plauener und Geraer Hip-Hop-Künstler und werden ihr Können unter Beweis stellen. Das Besondere dabei ist, dass jeder am offenen Mikrofon (open mic) mitmachen kann.

Als Künstler sind in Abstimmung mit den Studentenräten angesagt:DJ Kool Marmor, DJ Rimini, DJ B-Hottt, zudem live Essential,Speedy, Dingo Da Dogg und Pakr. Zudem sind Feuertonnen aufgebaut, an denen man wärmen kann.