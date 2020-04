Die Chefin der Geraer Tafel Giselda Schädlich (links) und die langjährige Mitstreiterin Christine Feller auf dem Tafelgelände in der Zwötzener Straße.

Gera. Die Einrichtung in der Geraer Zwötzener Straße bleibe weiterhin geöffnet.

Geraer Tafel bittet um Unterstützung durch Spenden

„Die Geraer Tafel bleibt weiterhin geöffnet.“ So wird Tafel-Chefin Giselda Schädlich in einer städtischen Pressemitteilung zitiert. Viele Bürger hätten zuletzt das Team der Tafel deswegen kontaktiert. Von Montag bis Samstag, von 10 Uhr bis 13 Uhr, so wird betont, sind die Helfer im Einsatz.

Auf Spenden sei die Tafel immer angewiesen, aber besonders in Zeiten wie diesen. Neben Gemüse und Obst, haltbaren Molkereiprodukten und Konserven wird auch täglich ein Vorrat an Papierbeuteln, Handschuhen und Papierhandtüchern benötigt. Denn die Ausgabe des Essens sei aufgrund der Coronavirus-Schutzmaßnahmen verändert worden. Die Lebensmittel würden in Tüten vorverpackt, die Bedürftigen nur noch einzeln ins Gebäude gebeten. Die ehrenamtlichen Unterstützer arbeiten mit Handschuhen und wechseln diese mehrmals täglich ,heißt es.

Bei der Abholung besteht aktuell die Möglichkeit, einen Vertreter zu schicken. Geraer in Quarantäne, mit kleinen Kindern oder Senioren, müssen den Weg nicht auf sich nehmen. Das Nachweisdokument der Bedürftigkeit reiche aus und könne weiter gegeben werden.

Die Geraer Tafel ist momentan mittwochs auch in Ronneburg, im Rathaus, im Einsatz, da der dortige Verein geschlossen habe.

Kontakt:

Geraer Tafel e.V, Zwötzener Straße 4, 07551 Gera; , Internet: www.geraer-tafel.de