Gera. Die Stadt Gera will auf ihrer Homepage täglich über die Verfügbarkeit der gesponserten Eintrittskarten informieren.

Geraer Tierpark-Tickets für Kinder ab 2. Juni zu haben

1000 Tierparktickets für Kinder zwischen drei und 16 Jahren sponsern die Geraer Wohnungsbaugenossenschaften. Ab 2. Juni können diese Tickets an sechs städtischen Stellen abgeholt werden.

Jedes Kind erhält jeweils ein Ticket, erklärt die Stadt Gera in einer Pressemitteilung – so lange der Vorrat reicht. Auf der städtischen Internetseite soll täglich die Zahl der noch verfügbaren Karten an der jeweiligen Ausgabestelle aktualisiert werden, heißt es weiter.

Unter www.gera.de ist unter dem Punkt „Top News“ der städtische Beitrag mit der Überschrift: „1.000 Kinder-Tierparktickets“ zu finden. Im Beitrag sind Angaben zu den Ausgabestellen samt Öffnungszeiten zu finden. Hier sollen auch schnellstmöglich die Ausgabestellen markiert werden, an denen die Tickets bereits vergriffen sind.



Ausgabestellen für die gesponserten Kindereintrittskarten:

Stadt- und Regionalbibliothek am Puschkinplatz 7 sowie Zweigstelle Lusan, Werner-Petzold-Straße 10

Gera-Information, Markt 1a

Pforte Rathaus, Kornmarkt 12

Museum für Naturkunde, Nicolaiberg 3

Stadtmuseum Gera, Museumsplatz 1