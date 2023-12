Geraer Unternehmer schwärmt: „Unser Netz macht das Leben extrem leichter“

Gera Gespräch mit Chapterdirektor Peter Vierheilig aus Gera. Er steht einem Unternehmernetzwerk vor, das sich jede Woche Dienstag trifft.

Im Sommer hat sich in Gera das BNI Chapter „Heinrich Posthumus“ gegründet, dem Sie vorstehen. Was unterscheidet die neue Vereinigung von Unternehmern vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, vom Rotary Club und den Lions, die es alle in der Stadt gibt?

Bei uns handelt es sich um strategisches Empfehlungsmarketing. Das heißt, wir treffen uns nicht nur. Sondern wir treffen uns, um gemeinsam Geschäfte zu machen. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen und Partnern Geschäfte zu vermitteln.

Das gelingt?

Hervorragend. Seit der Gründung am 29. August wurden 122 Empfehlungen ausgetauscht. Etwa 90 Prozent innerhalb des Geraer Chapters, die restlichen zehn überregional. Damit haben wir einen Umsatz von 511.596 Euro generiert.

Wie genau geht das?

Ganz konkret so: Beispielsweise hat ein Versicherungsmakler aus unserer Runde mich bei einem Kunden ins Gespräch gebracht, weil jener wegen eines Ortswechsels eine Immobilie verkaufen wollte. Ich habe den Vermarktungsauftrag übernommen. Mit dem Umsatz rechne ich im Januar.

Trotzdem, noch einmal zurück zu den Unterschieden im Vergleich zu anderen Netzwerken. Sind Ihre Mitglieder jünger?

Nein. Aber wir treffen uns wöchentlich dienstags von 6.45 bis 8.30 Uhr im Globus-Restaurant in Gera-Trebnitz. Dabei gilt Anwesenheitspflicht. Denn wenn das Empfehlen funktionieren soll, dann nur dann, wenn ich mit dem, dem ich etwas empfehlen will, regelmäßig Kontakt habe. Zudem hat jedes Mal jeder Unternehmer die Chance, zu sagen, was er sucht oder wo er Unterstützung braucht. Er kann hier jemanden direkt ansprechen. Dabei ist jedes Fachgebiet nur einmal vertreten. Trotz aller Ernsthaftigkeit haben wir viel Spaß und festgestellt: Unser Netz macht das Leben extrem leichter.

Warum haben Sie sich an die Spitze gestellt?

Ich war in Fulda Mitglied und bin ein Fan von Geben und Nehmen. Ich gebe gern, möchte aber auch etwas zurückgewinnen. Der wichtigste Wert der BNI Chapter heißt: „Wer gibt, gewinnt“. Das entspricht meiner Mentalität, meiner Geschäftseinstellung.

Sie sind 1990 nach Gera gekommen und seit 1993 als Immobilienmakler in Gera tätig. Warum hat die Gründung so lange gedauert?

Zunächst gab es diese Form des Netzwerkens in Thüringen noch nicht. Erst vor sechs Jahren wurde das erste Chapter in Erfurt gegründet. Dann hat uns Corona zurückgeworfen.

Geht es nur um wirtschaftliches Netzwerken oder auch um politische Verbünde? Wie lässt sich die Anwesenheit von FDP-Politiker Thomas Kemmerich zur Gründungsveranstaltung erklären?

Das ist weder eine politische noch eine religiöse Veranstaltung. Das haben wir ganz klar gesagt. Zur Gründungsveranstaltung werden immer politische Positionen eingeladen. Nachdem Ministerpräsident Bodo Ramelow abgesagt hatte, haben wir uns aus der Landespolitik Thomas Kemmerich eingeladen.

Sitzt die Stadtverwaltung bei den Dienstagsfrühstücken mit am Tisch oder warum waren Oberbürgermeister und Bürgermeister zum Auftakt eingeladen?

Die Wirtschaftsförderung sitzt nicht am Tisch. Die öffentliche Gründung findet aber immer mit Vertretern der Stadt statt. Wir haben Positionen eingeladen und nicht Personen.

22 Unternehmer waren zur Gründung dabei. Wie viele sind es heute?

Jetzt sind wir 28. Beispielsweise gehören ein Spezialreinigungsunternehmen, ein Hausmeisterdienst, Fliesenleger, Maler, Energieberater, Personaltrainer und eine Wirtschaftspsychologin dazu. Bis jetzt sind keine größeren Gesellschaften dabei. Wir legen Wert darauf, die Entscheider zu kriegen.

Was muss ein Unternehmer anstellen, wenn er dazugehören will?

Er kann uns bei einem Frühstück besuchen kommen und muss sich um eine Mitgliedschaft bewerben. Die kann er nicht kaufen. Die Mitgliedschaft ist immer begrenzt auf maximal zwei Jahre. Danach kann sich jeder um eine Verlängerung bewerben. Denn als BNI-Unternehmer trage ich das Qualitätssiegel, überregional empfehlenswert zu sein.

Wie viel kosten Aufnahmegebühr und Mitgliedschaft?

Die Aufnahmegebühr beträgt 290 Euro, die Mitgliedschaft für ein Jahr 1.250 Euro und die für zwei Jahre 2.000 Euro.

Was passiert mit dem Geld?

BNI bietet Weiterbildungen an, stellt Material zur Verfügung und erhebt alles statistisch. BNI ist ein Franchiseunternehmen. Der Hauptfranchisegeber sitzt in Wien für Österreich und Deutschland.

Business Network International nennt sich die neue Organisationsform, die ganz viel Vitamin B beinhaltet. Wie passt da der Name Heinrich Posthumus dazu? Der Mann lebte von 1572 bis 1635?

Für mich war Heinrich Posthumus der erste Wirtschaftsförderer der Stadt Gera. Deshalb war es für mich naheliegend, das Chapter so zu nennen. Wir betreiben Wirtschaftspolitik im Kleinen. Deshalb muss das Team Heinrich Posthumus heißen und nicht Otto Dix.

Über BNI

1985 in den USA gegründet. BNI steht für Business Network International. Das Wort Chapter stammt aus dem Amerikanischen und bedeutet Ortsverband. Aktuell gibt es in Österreich und Deutschland 499 solcher Verbände mit rund 13.000 Mitgliedern. In Thüringen wurde zuerst das BNI Chapter „Krämerbrücke“ Erfurt gegründet. Inzwischen gibt es sie in Gotha, Weimar und Jena. Gera war der 5. Gründungsort. Nächste Woche soll ein Ortsverband in Arnstadt gegründet werden, informiert die Thüringer Gebietsdirektorin Martina Rieke.