Geraer Vortragsreihe entführt diesmal in den Weltraum

Gera. Jenaer Astrophysiker Ralph Neuhäuser berichtet in der Geraer Bibliothek über Sonnenaktivität und Supernovae.

Spannende Vorträge von naturwissenschaftlichen Fachleuten, damit war vor einigen Jahren das Geraer Otto-Lummer-Kolleg mit den Otto-Lummer-Kolloquien angetreten. Nach der Corona-Pause wird am Donnerstag die Vortragsreihe nun fortgesetzt, die den Namen des am 17. Juli 1860 in Gera geborenen, bedeutenden Physikers trägt und in seinem Geiste und Andenken naturwissenschaftlich-technischen Themen in seiner Geburtsstadt Vorschub leisten soll.

Am 15. Juni, 17 Uhr, wird dieses Mal Ralph Neuhäuser, Professor am Astrophysikalischen Institut und Universitäts-Sternwarte der Jenaer Universität, in der Geraer Stadtbibliothek über „Sonnenaktivität und galaktische Supernovae“ sprechen. „Unsere Sonne zeigt seit etwa 2010 eine etwas unterdurchschnittliche Aktivität“, heißt es in der Ankündigung: „In der teleskopischen Zeit gab es nur einmal eine längere derartige Phase, nämlich im 17. Jahrhundert.“

Wie historische Beobachtungen bei aktueller Forschung helfen

Um solche Phänomene zu untersuchen, müssen müsse man also auch auf vor-teleskopische Beobachtungen der Sonnenaktivität zurückgreifen, zum Beispiel Beobachtungen von Polarlichtern und Sonnenflecken. Mit solchen Berichten kann man die Sonnenaktivität für mehr als zwei Jahrtausende rekonstruieren. „Zudem fanden in unserer Galaxie in den letzten zwei Jahrtausenden rund zehn Supernova-Explosionen statt, alle vor der Entdeckung des Teleskops (1609), so dass man auch hier auf vor-teleskopische Beobachtungen angewiesen ist. Veranstaltet wird der Abend vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft und dem Amt für Bildung der Stadt Gera gemeinsam mit dem Otto-Lummer-Kolleg. Interessierte Gäste sind dazu eingeladen.