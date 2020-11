In diesem Jahr hat der Geraer Weihnachtsbaum nur eine kurze Anreise. Am Montagvormittag (09.11.2020) haben Mitarbeiter einer Sömmerdaer Firma die 15 Meter hohe Nordmanntanne aus einem Privatgarten in der Mozartstraße gefällt und für den Transport auf einem Tieflader verschnürt. Am Nachmittag wird der Weihnachtsbaum ab 15 Uhr auf dem Marktplatz aufgestellt