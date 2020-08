Geraer Wochenmarkt vorübergehend umgezogen

Die Geraer Markthändler teilen sich bis zum 22. August den Platz vorm Kultur- und Kongresszentrum mit den Schaustellern. Grund für den temporären Umzug ist das auf dem Markt stattfindende Beachvolleyball-Turnier. Am vorübergehenden Standort waren am Dienstag (18.08.2020) nur etwa die Hälfte der sonst auf dem Wochenmarkt anzutreffenden Anbieter vertreten. Andreas Giegold aus Crossen hat für seine Kunden vor allem frisches Gemüse aus eigenem Anbau, aber auch Schnittblumen und Pflanzen im Angebot. Der Familienbetrieb ist bereits seit 90 Jahren auf dem Grünen Markt in Gera präsent. Marktzeiten sind wie üblich dienstags, donnerstags und freitags bis 15 Uhr und samstags bis 12 Uhr.