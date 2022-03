Geraer Zeppelingeschichten werden erzählt

Gera. Dieter Bauke lädt am Freitagabend ins Ferbersche Haus ein.

Zeppeline waren Luftschiffe, die nach ihrem Erfinder benannt wurden. Sie wurden von 1900 bis 1940 sowohl zur Personenbeförderung als auch militärisch eingesetzt.

Eine Langstreckenfahrt, bei der am 30. Mai 1909 zum ersten Mal auch Gera überfahren wurde, ging als „Birnbaumfahrt“ in die Zeppelin-Geschichte ein. Im August 1909 wurde LZ 6 in Betrieb genommen. Auch dieses Schiff überflog Gera, auf seiner ebenso berühmten „Kaiserfahrt“ am 2. September 1909. Bei diesen Überfahrten wurden von einigen Fotografen Bilder geschossen, aber nicht immer richtig beschriftet. Aus Anlass dieser Überflüge erschienen Ansichtskarten von Gera mit Zeppelin-Motiven, bei denen Fotomontagen vermutet werden müssen.

Landung in Gera

Über diese und weitere Zeppelingeschichten und sogar über eine Landung in Gera berichtet Dieter Bauke am Freitag, 11. März, um 18 Uhr im Kulturbund Gera, Ferbersches Haus, Greizer Straße 39, an Stelle des Vortrags über den Flughafen Tinz.

Es wird vom Veranstalter darum gebeten, dass sich Gäste an die geltenden Hygieneregeln halten.