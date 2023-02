Geraer zu Erdbeben-Katastrophe: „Es ist wie im Krieg“

Gera. Menschen in Gera reagieren betroffen. Hilfe zu leisten ist schwierig. Erste Aktionen angelaufen

Den Männern hinter dem Tresen im türkischen Restaurant „Anadolu der Diwan“ in Gera steht das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Der großformatige Fernseher neben der Theke zeigt im Dauerbetrieb Nachrichten von der Erdbebenkatastrophe im Südosten ihres Heimatlandes und im direkt angrenzenden Syrien.

Beben noch in 300 Kilometer Entfernung gespürt

„Es ist wie im Krieg“, kommentiert Murat Kahraman die Nachrichten, die über eine stetig steigende Zahl von Opfern berichten und über die immer seltener erfolgreichen Versuchen von Hilfskräften, bei eisiger Kälte Verschüttete lebend unter den Trümmern eingestürzter Häuser hervorzuholen. Unmittelbar betroffen ist Kahraman, der vor 30 Jahren als Student nach Deutschland kam und seit wenigen Jahren in Gera arbeitet, nicht. „Zum Glück, meine Familie ist hier“, sagt er. Sein Kollege Cengiz Joslun, der erst vor kurzem nach Deutschland gekommen ist, hat Verbindung zur Familie in der Region von Diyarbakir. Die Ausläufer der Erdbeben hätten vom Epizentrum bei Gaziantep soweit gereicht, dass sie noch 300 Kilometer entfernt zu spüren gewesen seien. „Passiert ist zum Glück nichts“, sagt er erleichtert.

Die junge türkische Architektin Melis Demirkürek, die seit vorigem Jahr in einem Architekturbüro in Gera arbeitet, berichtet hingegen von einer Freundin, die ihre gesamte Familie in der Katastrophe verloren habe. Ihrer eigenen Familie sei zum Glück nichts passiert. Viele Menschen sind aus den Städten im Katastrophengebiet aufs Land geflüchtet, aus Angst, von einstürzenden Häusern verschüttet zu werden.

Türkische Kulturvereine organisieren Hilfe

Unter den aus der Türkei stammenden Menschen in Deutschland sind sofort Hilfsaktionen angelaufen. Über Kulturvereine in Berlin und in Leipzig. In Gera gibt es solch einen Verein nicht, sagt Murat Kahraman. „Wir helfen den Opfern und Betroffenen gern, egal welcher Religion sie angehören oder aus welchem Land sie kommen“, erklärt er. Denn in dem türkischen Erdbebengebiet leben nicht nur Einheimische, sondern auch Kriegsflüchtlinge aus dem benachbarten Syrien.

Dramatische Situation im zerstörten Syrien

Im Norden von Syrien ist die Situation für die Menschen gleichfalls katastrophal. Auf die Zerstörung durch den Krieg folgt jetzt die weitere Zerstörung durch die Erdbeben. Auch wenn er selbst nicht von der Katastrophe betroffen ist: „Mein Herz blutet vor der Trauer“, sagt Yousef Yousef, der als Berater für ausländische Fachkräfte in Gera an der Industrie- und Handelskammer arbeitet. „Viele Frauen, Kinder und ältere Menschen schlafen zurzeit auf der Straße unter dem Regen in der Kälte, ohne Decke und sind verletzt“, weiß er aus Berichten aus der Heimat. Kinder haben ihre Familien verloren und es gibt keine Hilfe, keine Nahrung, keine Medikamente oder ärztliche Versorgung. Verletzte liegen unter Trümmern und können nicht gerettet werden, weil es an Hilfe und Technik fehlt. „Die Grenzen zu den betroffenen Gebieten sind geschlossen und gibt Flugverbotszonen“, erklärt Yousef.

Kirchen starten Hilfsaktionen

Eigene Hilfsaktionen von Gera aus zu starten, sei kompliziert, erklärt Hassan Salim als Imam in Gera. Aber die muslimische Gemeinschaft sei bei den Erdbebenopfern und schließe sie in ihre Gebete ein. Hilfsaktionen andere Organisationen würden die Muslime in Gera gern mit Spenden unterstützen.

Am Donnerstag hat die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer gestartet. „Viele Menschen sind zu mir gekommen und haben gefragt, wie sie helfen können. Deshalb haben wir die Hilfsaktion initiiert“, sagt Christian Kurzke, Pfarrer der evangelischen Kirche in Rüdersdorf/Kraftsdorf. Seit Jahren engagieren sich der Pfarrer und die Kirchgemeinde für die Kriegsopfer in Syrien, nun wollen sie auch den Erdbebenopfern dort helfen. Am besten sei es, Geld zu spenden, verweist er auf die Informationen dazu auf der Internetseite der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Für Sachspenden sei der Weg zu weit, vor Ort wüssten die Partner am besten, wo was benötigt wird.

Zur Erdbeben-Nothilfe für die Türkei und Syrien hat auch der Caritasverband für Ostthüringen aufgerufen. Pressereferentin Catrin Ripka verweist gleichfalls auf die Homepage des Verbandes und erklärt, dass sich Caritas International vor Ort in den Katastrophengebieten engagiere.