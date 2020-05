Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraerin bekommt Privatkonzert zum Geburtstag

Musiker des MDR-Sinfonieorchesters spielen derzeit auf Wunsch der Hörer Mini-Konzerte als Dankeschön für die vielen Helden des Alltags. Eine besondere Überraschung erfuhr am Donnerstag (07.05.2020) Ursula Unger an ihrem 85. Geburtstag. Gemeinsam mit ihrem Mann Herbert, der kürzlich 90. Geburtstag feierte, lauscht die Vivaldi-Liebhaberin einer Sonate des Komponisten. In Zeiten der Corona-Isolation konnten die beiden Töchter ihren Eltern, dank des instrumentalen Einsatzes von Vera und Norbert Hilger, eine große Freude bereiten.