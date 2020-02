Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraerin forstet Regenwald auf

„Ich habe dort Freunde gefunden, es war eine sehr schöne Erfahrung“, sagt Aaliyah Birken rückblickend über ihre Reise in den Atlantischen Regenwald in Brasilien. Die Schülerin der Staatlich Integrierten Gesamtschule in Lusan verbracht zwei Wochen in Südamerika. Ihre Mission: Die Aufforstung des Regenwaldes. Wie kam die Neuntklässlerin queer über den atlantischen Ozean ans sprichwörtliche andere Ende der Welt und warum?

Michael und Annett Rischer produzieren seit 34 Jahren Filme – privat, aber auch für das Fernsehen. Ihre Arbeit brachte das Ehepaar aus Pausa in 70 Länder weltweit. Michael Rischer hat der Job irgendwann veränder: „Vor zwölf Jahren haben wir über Kindersoldaten in Uganda gedreht. Wenn du dort bist, wo keine Infrastruktur, keine Schulen oder andere Einrichtungen sind, dann überlegst du, was du tun kannst“, sagt er. Aus diesem Grund engagiert sich das Ehepaar im Verein Global-Social-Network, der unter anderem von dem Weltumradler Axel Brümmer gegründet wurde. „Wenn im Fernsehen geschossen wird, dann ist das immer anonym“, sagt Michael Rischer. „Unser Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe. Dazu gehört auch das Zusammenbringen und Vernetzen weltweit“, sagt er.

Glücklich sein hat nichts mit Geld zu tun

Der Aufenthalt von Aaliyah Birken war eine Mischung aus beidem: Vernetzung und Hilfe. „Wir waren vom 12. bis zum 24 Dezember unterwegs“, sagt sie und meint sich selbst, Michael Rischer, dessen Frau Annett sowie Janina Otto. Die 14-Jährige besucht die Regelschule in Pausa und hat sich ebenfalls für das Projekt engagiert. „Schon vor dem Abflug haben wir Bäume gepflanzt, rund 70 Stück“, sagt Aaliyah Birken. Der Hintergrund: Um den ökologischen Fußabdruck des Brasilienflugs zu kompensieren.

In Brasilien angekommen haben sie die ersten Tage in einer Favela, in einem Armenviertel in Salvador, gewohnt. „In die Gassen durften wir nicht, dort herrschte Bandenkrieg“, erinnert sich die 15-Jährige. „Aber die Leute in der Favela waren super nett. Das war pure Lebensfreude“, kontrastiert sie den aus ihrer Sicht irrtümlichen Zusammenhang von Geld und Glücklichkeit. Gelebt wurde auf engstem Raum.

350 Bäume gepflanzt

Zusammen mit einem Capoeira-Sportverein verlegte die Gruppe in den Atlantischen Regenwald. Der ist an der Ostküste und nicht zu verwechseln mit dem Amazons-Gebiet im Landesinneren. Dessen Aufforstung bedinge dennoch das Klima des Amazons-Gebiets, dem größten Regenwald unserer Erde, erläutert Michael Rischer. Viele Bäume fielen hier dem Anbau von Palmöl und Bränden zum Opfer. „Die Bäume, die wir dort pflanzten waren 30 Zentimeter hoch“, sagt Aaliyah Birken. Rund 350 Stück wurden an einem Tag gepflanzt – bei sengender Hitze und dem ein oder anderen Wolkenbruch. Im Anschuss war die Truppe Müll Sammeln, erinnert sich Aaliyah Biken. Nach weiteren Tagen in der Favela ging es passend zu Heiligabend wieder nach Hause. Dort teilte die 15-Jährige am Montag ihre Erfahrungen mit ihrer Klasse. Das Projekt werde zudem bei der ersten Regionalkonferenz des Staatlichen Schulamts Ostthüringen vorgestellt.

